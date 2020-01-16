В Сколтехе поддержали технологическую повестку в послании Путина

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Поддержка президентом развития новейших технологий вселяет оптимизм и надежду, заявил профессор и директор Центра по научным и инженерным вычислительным технологиям для задач с большими массивами данных Сколковского института науки и технологий (Центр CDISE Сколтеха) Максим Федоров.

"Отрадно, что руководство страны поддерживает развитие таких направлений, как искусственный интеллект и большие данные, в том числе сотрудничество с международными учеными", – заявил он.

Также Федоров, накануне присутствовавший на послании Владимира Путина к Федеральному собранию, отметил, что озвученные инициативы "дают уверенность, что выпускники Сколтеха найдут себе достойное дело по душе в нашей стране и внесут вклад в осуществление технологического прорыва".

В послании к российскому парламенту Путин подчеркнул, что Россия готова поддержать совместные исследования отечественных и зарубежных ученых, а также заявил о необходимости создать собственные технологии и стандарты по актуальным направлениям. Также большое внимание в обращении главы государства уделялось цифровым технологиям и технологиям связи: так, в списке перспективных направлений на первом месте значился искусственный интеллект. Президент отметил необходимость разработки стандартов в этой области, а также необходимость регулирования в области больших данных.

В Центре CDISE Сколтеха в тесном контакте с ведущими отечественными и зарубежными учеными активно ведутся исследования в таких областях, как: Искусственный Интеллект, Интернет вещей, 5G, Цифровая Фармакология, Цифровое Сельское Хозяйство и Цифровая Медицина. Выполняется большое количество крупных проектов по этим направлениям, поддерживаемых как высокотехнологичными российскими компаниями (Сбербанк, Ростелеком, Газпромнефть, МТС, РЖД и др.), так и государством (ЦК НТИ по Интернету Вещей и Беспроводной Связи и др.). Большое количество образовательных и исследовательских программ выполняются совместно с ВУЗами-партнерами и научными организациями, представляющими целый ряд регионов РФ. Также есть проекты, которые реализуются в тесном сотрудничестве с зарубежными организациями (MIT, DLR) и интернациональными компаниями (Huawei, Philips, Samsung).