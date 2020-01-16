ОНФ продолжит уделять особое внимание вопросам подготовки кадров

МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Вопросы, связанные с подготовкой кадров, трудоустройством и самореализацией граждан, находятся в фокусе тематической площадки Производительность труда и поддержка занятости Вопросы, связанные с подготовкой кадров, трудоустройством и самореализацией граждан, находятся в фокусе тематической площадки Производительность труда и поддержка занятости ОНФ и платформы "Россия – страна возможностей", заявил сопредседатель Центрального штаба ОНФ, генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Вопросы повышения доходов населения, качества и доступности системы школьного и высшего образования, подготовки и повышения квалификации, содействия в трудоустройстве, а также темы раскрытия профессионального и творческого потенциала школьников, студентов и специалистов стали одними из ключевых в послании президента России Федеральному собранию.

"Сегодня много говорят о достижении целей национального проекта, своевременности доступа предприятий-участников к необходимых ресурсам. В работе ОНФ мы в первую очередь фокусируемся на тех проблемах, которые больше всего волнуют самих людей: как изменилось качество труда, заработные платы сотрудников, система профессиональной подготовки, первичное образование", – цитирует пресс-служба АНО "РСВ" Комиссарова.

По его словам, планируется совместно с общественниками, профсоюзами, деловыми объединениями проанализировать динамку изменения доходов рабочих – участников национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости".

"Это позволит не только понять ситуацию на предприятиях несырьевых отраслей экономики, но и предложить систему мер для дальнейших изменений, учитывающую интересы простых тружеников", – уточнил сопредседатель Центрального штаба ОНФ.

Комиссаров также отметил, что в 2019 году ОНФ и платформа "Россия – страна возможностей" перезапустили в новом формате проект "Профстажировки 2.0".

"Он стал новым механизмом взаимодействия студента, образовательной организации и будущего работодателя, который задействует в качестве социального лифта студенческие работы и стажировки. На платформе размещено 4132 кейса от 1179 компаний. 80 152 студента зарегистрировались на платформе профстажировки.рф. из них 3872 человека участвует во всероссийском конкурсе студенческих работ. Все они получили от работодателей подтверждение своих заявок и пишут курсовые или дипломные работы, решая актуальные задачи компаний. Следующая возможность выбрать кейс для студентов откроется 1 февраля 2020 года", - сказал он.