Путин поручил доработать поправки к Конституции перед голосованием

НОВО-ОГАРЕВО, 16 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что перед голосованием по поправкам к Конституции РФ надо доработать их в комплексе, потому что отдельных предложений могут быть тысячи.
На встрече с членами рабочей группы по внесению предложений к изменению Конституции РФ к Путину обратились с предложением, чтобы граждане могли согласовывать каждый пункт поправок в отдельности, чтобы не было пакета.
"Что касается пакета или по каждому предложению - предложений может быть тысячи.... Поэтому, как бы сложно не было, для того, чтобы выносить это на голосование, нужно все-таки доработать это в комплексе и предложить людям какое-то решение", - сказал Путин.
При этом президент добавил, что технологически будет сложно представить гражданам тысячи предложений.