Путин поручил доработать поправки к Конституции перед голосованием

На встрече с членами рабочей группы по внесению предложений к изменению Конституции РФ к Путину обратились с предложением, чтобы граждане могли согласовывать каждый пункт поправок в отдельности, чтобы не было пакета.

"Что касается пакета или по каждому предложению - предложений может быть тысячи.... Поэтому, как бы сложно не было, для того, чтобы выносить это на голосование, нужно все-таки доработать это в комплексе и предложить людям какое-то решение", - сказал Путин.