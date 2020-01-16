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Путин поручил доработать поправки к Конституции перед голосованием
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РИА Новости

Путин поручил доработать поправки к Конституции перед голосованием

17:56 16.01.2020 (обновлено: 18:10 16.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит первую встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит первую встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин проводит первую встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
НОВО-ОГАРЕВО, 16 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что перед голосованием по поправкам к Конституции РФ надо доработать их в комплексе, потому что отдельных предложений могут быть тысячи.
На встрече с членами рабочей группы по внесению предложений к изменению Конституции РФ к Путину обратились с предложением, чтобы граждане могли согласовывать каждый пункт поправок в отдельности, чтобы не было пакета.
"Что касается пакета или по каждому предложению - предложений может быть тысячи.... Поэтому, как бы сложно не было, для того, чтобы выносить это на голосование, нужно все-таки доработать это в комплексе и предложить людям какое-то решение", - сказал Путин.
При этом президент добавил, что технологически будет сложно представить гражданам тысячи предложений.
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