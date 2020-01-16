На Ямале Ми-8 с 15 пассажирами совершил вынужденную посадку на дорогу

Инцидент произошел днем в среду, однако известно о нем стало спустя сутки, когда в соцсетях появилась видеозапись случившегося. При этом некоторые окружные СМИ, ссылаясь на очевидцев, отмечали, что вертолет сел на трассу якобы из-за пустых баков с топливом.