На Ямале Ми-8 с 15 пассажирами совершил вынужденную посадку на дорогу

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 янв - РИА Новости. Вертолет из-за сложных метеоусловий вынужденно сел на автодорогу в Ямало-Ненецком автономном округе, идет проверка, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
Инцидент произошел днем в среду, однако известно о нем стало спустя сутки, когда в соцсетях появилась видеозапись случившегося. При этом некоторые окружные СМИ, ссылаясь на очевидцев, отмечали, что вертолет сел на трассу якобы из-за пустых баков с топливом.
"Пятнадцатого января в связи со сложными метеоусловиями вблизи посадочной площадки Ямбург Ямало-Ненецкого автономного округа на проезжую часть автодороги произвело вынужденную посадку воздушное судно Ми-8 авиакомпании "Арго"... На борту воздушного судна находилось 15 пассажиров и три члена экипажа, которые не пострадали, воздушное судно повреждений не имеет", - говорится в сообщении.
Уточняется, что вертолет выполнял рейс по маршруту Куст 36 Гыданский полуостров - поселок Коротчаево. После вынужденной посадки экипаж продолжил путь до Коротчаево.
"Обстоятельства произошедшего уточняются... Проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов", - подчеркнули в ведомстве.
В Уральской транспортной прокуратуре добавили, что авиакомпания зарегистрирована в Ханты-Мансийском автономном округе, поэтому проверку будут проводить ямальское и югорское подразделения надзорного органа.
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