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Нижегородская область
2020-01-16T17:53+0300
https://ria.ru/20200116/1563509419.html
В Нижегородской области выделят средства на фермерские хозяйства
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РИА Новости

В Нижегородской области выделят средства на фермерские хозяйства

17:53 16.01.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
© РИА Новости / Нина Зотина
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 янв — РИА Новости. Более 55 миллионов рублей планируется направить в 2020 году на создание новых фермерских хозяйств в Нижегородской области, заявил глава региона Глеб Никитин.
Средства будут выделены в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
"Господдержка в форме предоставления грантов начинающим фермерам оказывается в регионе с 2012 года. За это время она доказала свою эффективность – ей воспользовались более 200 фермеров, были реализованы проекты развития 132 семейных животноводческих ферм и 5 потребительских кооперативов. В регионе открылись новые хозяйства в сфере животноводства, растениеводства, переработки сельхозпродукции. Кроме того, в отрасли создано порядка 700 рабочих мест", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Губернатор рассказал, что в этом году на предоставление грантов фермерам из федерального бюджета будет выделено 53,3 миллиона рублей и 2,2 миллиона рублей – из областного бюджета.
"В апреле пройдут конкурсные процедуры, по результатам которых определят победителей. На полученные средства нижегородцы смогут воплотить в жизнь свои бизнес-идеи", - отметил Никитин.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
15 января, 15:45Послание президента России Федеральному собранию
Нижегородская область направит более миллиарда рублей на соцконтракты
Как пояснили в региональном минсельхозе, гранты "Агростартап" будут предоставляться на условии софинансирования. Фермер должен определиться, сколько ему необходимо на создание и развитие хозяйства: не более 90% от этой суммы (без учета НДС и транспортных расходов) предоставит государство и не менее 10% придется вложить самому.
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Нижегородская областьГлеб НикитинНижегородская областьЭкономика
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