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Культура
2020-01-16T20:52+0300
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Испанского банкира осудили за попытку вывезти свою картину Пикассо
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РИА Новости

Испанского банкира осудили за попытку вывезти свою картину Пикассо

20:13 16.01.2020 (обновлено: 20:52 16.01.2020)
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© AP Photo / Douane FrancaiseКартина "Голова молодой женщины" кисти Пабло Пикассо
Картина Голова молодой женщины кисти Пабло Пикассо
© AP Photo / Douane Francaise
МАДРИД, 16 янв – РИА Новости. Суд Мадрида приговорил 83-летнего банкира Хайме Ботина к 18 месяцам тюрьмы и штрафу в 52,4 миллиона евро за попытку вывезти картину Пабло Пикассо "Голова молодой женщины" за пределы Испании, говорится в постановлении, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Сроки до двух лет заключения, как правило, отбываются в Испании условно. В случае, если банкир не заплатит штраф, он должен будет отсидеть два месяца в тюрьме, говорится в постановлении. Картина признана государственной собственностью. Адвокаты намерены обжаловать приговор в вышестоящих инстанциях.
Прокуратура требовала приговорить Ботина к четырем годам тюрьмы и штрафу в 100 миллионов евро.
Стоимость картины, которая была собственностью Ботина, но которая включена в список национального исторического достояния Испании, оценивается в 26,2 миллиона евро.
Ботин собирался продать ее на аукционе. Однако дом Christie's запросил предоставить документы, разрешающие продажу, от испанского министерства культуры. Минкульт отказал дать разрешение и наложил временный запрет на вывоз за пределы страны. Несмотря на это, Ботин доставил произведение на своей яхте до французской Корсики. Ее изъяли французские таможенники. В настоящее время картина находится в хранилище музея Королевы Софии в Мадриде.
Хайме Ботин (83 года) был главой банка Bankinter с 1986 по 2002 год. Он проходит в качестве обвиняемого еще по одному делу - за уклонение от уплаты налогов в размере миллиона евро, деньги в казну он не заплатил после покупки частного самолета. Прокуратура требует приговорить его к двум годам и трем месяцам заключения.
Посетители рассматривают картину Портрет Ольги в меховом воротнике (1922-1923 гг.) художника П. Пикассо на выставке Пикассо & Хохлова
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