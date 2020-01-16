Кудрин не ожидает существенного обновления состава правительства

"Я не ожидаю существенного обновления. Это правительство достаточно молодое и за исключением, может быть, нескольких случаев в основном, я предполагаю, оно сохранится", - сказал Кудрин журналистам в кулуарах Гайдаровского форума.

Он отказался от комментариев относительно того, кого видит в новом кабмине. "Я не буду комментировать, кого я вижу в составе нового правительства. Мое мнение является чувствительным, поэтому лучше я его не буду высказывать", - указал он.