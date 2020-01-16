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Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-16T18:04+0300
https://ria.ru/20200116/1563509178.html
Кудрин не ожидает существенного обновления состава правительства
https://cdn24.img.ria.ru/images/156284/64/1562846495_0:42:2389:1386_1036x0_80_0_0_bcbb698ebb62a6e4adb776b3c06b8f99.jpg
РИА Новости

Кудрин не ожидает существенного обновления состава правительства

17:49 16.01.2020 (обновлено: 18:04 16.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин не ожидает существенного обновления правительства России, его состав в основном сохранится за исключением отдельных случаев.
"Я не ожидаю существенного обновления. Это правительство достаточно молодое и за исключением, может быть, нескольких случаев в основном, я предполагаю, оно сохранится", - сказал Кудрин журналистам в кулуарах Гайдаровского форума.
Он отказался от комментариев относительно того, кого видит в новом кабмине. "Я не буду комментировать, кого я вижу в составе нового правительства. Мое мнение является чувствительным, поэтому лучше я его не буду высказывать", - указал он.
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с членами правительства РФ
15 января, 17:56
Новое правительство. Драмы нет
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Формирование нового правительстваАлексей КудринСчетная палата РФПравительство РФПолитика
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