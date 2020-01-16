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Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-16T18:01+0300
https://ria.ru/20200116/1563509091.html
Кудрин заявил, что ему не предлагали войти в новое правительство
https://cdn21.img.ria.ru/images/156341/63/1563416340_0:124:3072:1852_1036x0_80_0_0_1adf07eb0987ee88afed2efe605e1b7d.jpg
РИА Новости

Кудрин заявил, что ему не предлагали войти в новое правительство

17:48 16.01.2020 (обновлено: 18:01 16.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании коллегии Счетной палаты РФ
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании коллегии Счетной палаты РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что ему не предлагали войти в состав нового правительства.
"Нет", - сказал Кудрин журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
"Я сейчас взял обязательство перед президентом по Счетной палате, прошло полтора года. Пока, мне кажется, еще нужно в Счетной палате поработать", - добавил он.
Новый премьер-министр России Михаил Мишустин ранее в четверг заявил, что ясность по составу правительства появится в ближайшие дни.
Президент Владимир Путин в среду принял отставку правительства Дмитрия Медведева. При этом глава государства попросил кабмин в полном объеме исполнять обязанности до формирования нового правительства и сообщил, что в ближайшее время встретится с каждым из его членов.
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