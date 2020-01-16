Кудрин заявил, что ему не предлагали войти в новое правительство

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Глава Счетной палаты России Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что ему не предлагали войти в состав нового правительства

"Нет", - сказал Кудрин журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

"Я сейчас взял обязательство перед президентом по Счетной палате, прошло полтора года. Пока, мне кажется, еще нужно в Счетной палате поработать", - добавил он.

Новый премьер-министр России Михаил Мишустин ранее в четверг заявил, что ясность по составу правительства появится в ближайшие дни.