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Маас: Хафтар заявил, что готов придерживаться режима прекращения огня
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РИА Новости

Маас: Хафтар заявил, что готов придерживаться режима прекращения огня

17:48 16.01.2020
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© REUTERS / Philippe WojazerВерховный главнокомандующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар
Верховный главнокомандующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар
© REUTERS / Philippe Wojazer
Верховный главнокомандующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар. Архивное фото
БЕРЛИН, 16 янв - РИА Новости. Глава МИД Германии Хайко Маас заявил после встречи с командующим Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифой Хафтаром, что глава ЛНА готов придерживаться режима прекращения огня в Ливии.
"Он обещал - вне зависимости от того, что он не подписал соглашение о прекращении огня в начале недели в Москве – придерживаться режима прекращения огня. Это крайне важно", - заявил Маас журналистам после трехчасового разговора с Хафтаром в Бенгази.
Глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар и министр обороны РФ Сергей Шойгу
14 января, 17:53
Московская ошибка фельдмаршала Хафтара
Германия во вторник официально объявила о проведении конференции по урегулированию в Ливии 19 января в Берлине, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Глава Правительства национального согласия Файез Саррадж и глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар также приглашены на мероприятие.
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Обострение конфликта в ЛивииХалифа ХафтарХайко МаасМИД ГерманииЛивияООНВ мире
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