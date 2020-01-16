Путин: у кого-то всегда возникает соблазн управлять Россией со стороны

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин заявил, что сам наблюдает случаи, когда у кого-то возникает соблазн поуправлять Россией со стороны.

В четверг глава государства провел встречу с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию. Кадры со встречи показали в эфире телеканала "Россия 24" . Одним из докладчиков в рамках дискуссии выступил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас, ставший одним из трех сопредседателей этой рабочей группы.

"Я согласен с вами в том, что у кого-то всегда возникает соблазн поуправлять Россией со стороны. Мы уже давно с этим сталкиваемся, я это сам наблюдаю", - отметил Путин.

Клишас в своем выступлении поддержал тезис президента о приоритете российской конституции, отметив, что и сегодня в ряде положений основного закона закреплен приоритет положений действующей конституции, ее верховенство, высшая юридическая сила на территории РФ.

"Известно, мы достаточно четко следуем нашим международно-правовым обязательствам, всем конвенциям, которые мы подписываем. Но проблема сегодня возникла в связи с тем, что надгосударственные органы, например, тот же самый Европейский суд по правам человека, толкует конвенцию. То есть, по сути дела, появляются принципиально новые положения, под которыми Российская Федерация никогда не подписывалась. И мы действительно должны дать конституционно-правовую оценку, возможно ли на территории РФ исполнение ряда положений", - подчеркнул глава конституционного комитета СФ.