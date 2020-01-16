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Путин: у кого-то всегда возникает соблазн управлять Россией со стороны
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РИА Новости

Путин: у кого-то всегда возникает соблазн управлять Россией со стороны

17:46 16.01.2020 (обновлено: 18:51 16.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что сам наблюдает случаи, когда у кого-то возникает соблазн поуправлять Россией со стороны.
В четверг глава государства провел встречу с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию. Кадры со встречи показали в эфире телеканала "Россия 24". Одним из докладчиков в рамках дискуссии выступил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас, ставший одним из трех сопредседателей этой рабочей группы.
"Я согласен с вами в том, что у кого-то всегда возникает соблазн поуправлять Россией со стороны. Мы уже давно с этим сталкиваемся, я это сам наблюдаю", - отметил Путин.
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Клишас в своем выступлении поддержал тезис президента о приоритете российской конституции, отметив, что и сегодня в ряде положений основного закона закреплен приоритет положений действующей конституции, ее верховенство, высшая юридическая сила на территории РФ.
"Известно, мы достаточно четко следуем нашим международно-правовым обязательствам, всем конвенциям, которые мы подписываем. Но проблема сегодня возникла в связи с тем, что надгосударственные органы, например, тот же самый Европейский суд по правам человека, толкует конвенцию. То есть, по сути дела, появляются принципиально новые положения, под которыми Российская Федерация никогда не подписывалась. И мы действительно должны дать конституционно-правовую оценку, возможно ли на территории РФ исполнение ряда положений", - подчеркнул глава конституционного комитета СФ.
По его мнению, Конституционный суд должен иметь возможность дать оценку и определить действенность на территории России тех или иных международно-правовых обязательств.
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