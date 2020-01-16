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В Германии два человека погибли при крушении самолета
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РИА Новости

В Германии два человека погибли при крушении самолета

17:43 16.01.2020 (обновлено: 17:56 16.01.2020)
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© Фото : Feuerwehr StrausbergЛегкомоторный самолет разбился при приземлении на аэродроме города Штраусберг в немецкой федеральной земле Бранденбург. 16 января 2019
Легкомоторный самолет разбился при приземлении на аэродроме города Штраусберг в немецкой федеральной земле Бранденбург. 16 января 2019
© Фото : Feuerwehr Strausberg
Легкомоторный самолет разбился при приземлении на аэродроме города Штраусберг в немецкой федеральной земле Бранденбург. 16 января 2019
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Небольшой самолет разбился при приземлении на аэродроме города Штраусберг в немецкой федеральной земле Бранденбург, два человека погибли, сообщает газета Tagesspiegel со ссылкой на представителя пожарных.
В результате инцидента больше никто не пострадал. Причина крушения пока неизвестна. Как сообщили в местном полицейском управлении, самолет рухнул на землю около полудня четверга и полностью сгорел.
Пожарные потушили огонь, на месте работало около 20 человек. Также был задействован спасательный вертолет.
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БранденбургГерманияВ мире
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