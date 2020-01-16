В Германии два человека погибли при крушении самолета

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Небольшой самолет разбился при приземлении на аэродроме города Штраусберг в немецкой федеральной земле Бранденбург, два человека погибли, сообщает газета Tagesspiegel со ссылкой на представителя пожарных.
В результате инцидента больше никто не пострадал. Причина крушения пока неизвестна. Как сообщили в местном полицейском управлении, самолет рухнул на землю около полудня четверга и полностью сгорел.
Zwei Tote bei Flugzeugabsturz in #Strausberghttps://t.co/JamklW1Isx— Tagesspiegel (@Tagesspiegel) 16 января 2020 г.
Пожарные потушили огонь, на месте работало около 20 человек. Также был задействован спасательный вертолет.