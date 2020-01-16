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Формирование нового правительства
2020-01-16T17:43+0300
https://ria.ru/20200116/1563508679.html
РФПИ оценил планы Мишустина по нацпроектам и инвестициям
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РИА Новости

РФПИ оценил планы Мишустина по нацпроектам и инвестициям

17:43 16.01.2020
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© Илья ПиталевКандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© Илья Питалев
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Инвестиционное и деловое сообщество высоко оценивает планы нового премьер-министра РФ Михаила Мишустина по нацпроектам и инвестициям в инфраструктуру, заявил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
В среду Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин внес кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму. В четверг депутаты утвердили его кандидатуру, после чего Путин подписал указ о назначении Мишустина премьером. Мишустин в четверг заявил, что новому правительству РФ надо сосредоточиться на качественной реализации нацпроектов и вкладываться в инфраструктуру.
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"Инвестиционное и деловое сообщество крайне высоко оценивает планы Михаила Мишустина, председателя правительства Российской Федерации, по ускорению реализации национальных проектов и увеличению и стимулированию инвестиций в инфраструктуру", - заявил Дмитриев.
Он также напомнил, что Мишустин известен не только как крайне успешный государственный деятель, но еще и "как опытный и успешный инвестор, который возглавлял один из крупнейших инвестфондов России — UFG". "Понимание инвестиционного сообщества и опыт руководителя федерального уровня дают ему уникальную возможность для того, чтобы значимо нарастить инвестиции в России", - уверен Дмитриев.
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"Поддерживаем планы по инвестированию средств ФНБ в окупаемую инфраструктуру. РФПИ проинвестировал 125 миллиардов рублей в три защищенных окупаемых инфраструктурных проекта в России и показал доходность этих средств на 30% выше, чем если бы они были бы вложены в американские ценные бумаги", - заметил глава фонда.
"Безусловно, использование защищенных окупаемых инвестиций ФНБ в инфраструктуру - это мера, которая ускорит экономический рост России", - заключил Дмитриев.
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Формирование нового правительстваКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийМихаил МишустинДмитрий МедведевГосдума РФФедеральная налоговая служба РФВладимир ПутинРоссияЭкономика
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