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Формирование нового правительства
2020-01-16T18:14+0300
https://ria.ru/20200116/1563508638.html
Кудрин заявил, что Мишустин справился со своими задачами в ФНС
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РИА Новости

Кудрин заявил, что Мишустин справился со своими задачами в ФНС

17:42 16.01.2020 (обновлено: 18:14 16.01.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин
Кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Задачи, которые возлагались на нового премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Федеральной налоговой службе, выполнены, заявил журналистам глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
Мишустин до назначения премьером возглавлял ФНС с 2010 года.
"Я знаю Михаила Владимировича уже много лет, я его пригласил на работу, на позицию руководителя Федеральной налоговой службы, он тогда в бизнесе работал. По-моему, за время своей работы выполнил те задачи, которые на него возлагались", - сказал Кудрин.
"Я помню, как проблема администрирования налогов была самой острой проблемой для бизнеса. Сейчас это хорошо работающий механизм. И, конечно, прошла оцифровка целого ряда сервисов налоговой службы, поэтому сегодня можно онлайн платить налоги. Это, как мне кажется, одна из самых технически продвинутых служб", - добавил Кудрин.
Глава Счетной палаты также охарактеризовал Мишустина как современного, включенного в бюджетный процесс, понимающего бюджетные процессы и госзакупки, состояние бизнеса, а также отметил его работу с международными организациями.
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В среду Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин внес кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму. В четверг депутаты утвердили его кандидатуру, после чего Путин подписал указ о назначении Мишустина премьером.
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Формирование нового правительстваМихаил МишустинАлексей КудринСчетная палата РФФедеральная налоговая служба РФЭкономика
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