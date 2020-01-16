Кудрин заявил, что Мишустин справился со своими задачами в ФНС

Мишустин до назначения премьером возглавлял ФНС с 2010 года.

"Я знаю Михаила Владимировича уже много лет, я его пригласил на работу, на позицию руководителя Федеральной налоговой службы, он тогда в бизнесе работал. По-моему, за время своей работы выполнил те задачи, которые на него возлагались", - сказал Кудрин.

"Я помню, как проблема администрирования налогов была самой острой проблемой для бизнеса. Сейчас это хорошо работающий механизм. И, конечно, прошла оцифровка целого ряда сервисов налоговой службы, поэтому сегодня можно онлайн платить налоги. Это, как мне кажется, одна из самых технически продвинутых служб", - добавил Кудрин.

Глава Счетной палаты также охарактеризовал Мишустина как современного, включенного в бюджетный процесс, понимающего бюджетные процессы и госзакупки, состояние бизнеса, а также отметил его работу с международными организациями.