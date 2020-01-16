Путин заявил, что Россия исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ

В четверг он провел встречу с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. Кадры со встречи показали в эфире телеканала "Россия 24". В ходе дискуссии президент отметил, что сам наблюдает случаи, когда у кого-то возникает соблазн поуправлять Россией со стороны.

"Иногда и тот же Европейский суд, а мы исполняем все его решения, к сожалению, принимает явно неправовые решения, вот что неприемлемо. Но, кстати говоря, мы и в этом случае исполняем, как это ни покажется странным. Но когда начинаются всякие толкования, которые навязывают со стороны, это уже перебор, это слишком", - сказал Путин.