Путин заявил, что Россия исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Европейский суд по правам человека, все решения которого Россия исполняет, иногда выносит явно неправовые вердикты, это неприемлемо, но российская сторона и в этом случае их выполняет, заявил президент РФ Владимир Путин.
В четверг он провел встречу с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. Кадры со встречи показали в эфире телеканала "Россия 24". В ходе дискуссии президент отметил, что сам наблюдает случаи, когда у кого-то возникает соблазн поуправлять Россией со стороны.
"Иногда и тот же Европейский суд, а мы исполняем все его решения, к сожалению, принимает явно неправовые решения, вот что неприемлемо. Но, кстати говоря, мы и в этом случае исполняем, как это ни покажется странным. Но когда начинаются всякие толкования, которые навязывают со стороны, это уже перебор, это слишком", - сказал Путин.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге является контрольным механизмом Конвенции о защите прав человека и основных свобод (ЕКПЧ). Состоит из судей, число которых соответствует количеству государств-участников ЕКПЧ.