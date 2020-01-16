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2020-01-16T18:23+0300
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Путин заявил, что Россия исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ
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РИА Новости

Путин заявил, что Россия исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ

17:42 16.01.2020 (обновлено: 18:23 16.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент РФ Владимир Путин перед началом ежегодного послания президента РФ Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодного послания президента РФ Федеральному Собранию
© РИА Новости / Сергей Гунеев
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Европейский суд по правам человека, все решения которого Россия исполняет, иногда выносит явно неправовые вердикты, это неприемлемо, но российская сторона и в этом случае их выполняет, заявил президент РФ Владимир Путин.
В четверг он провел встречу с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. Кадры со встречи показали в эфире телеканала "Россия 24". В ходе дискуссии президент отметил, что сам наблюдает случаи, когда у кого-то возникает соблазн поуправлять Россией со стороны.
"Иногда и тот же Европейский суд, а мы исполняем все его решения, к сожалению, принимает явно неправовые решения, вот что неприемлемо. Но, кстати говоря, мы и в этом случае исполняем, как это ни покажется странным. Но когда начинаются всякие толкования, которые навязывают со стороны, это уже перебор, это слишком", - сказал Путин.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге является контрольным механизмом Конвенции о защите прав человека и основных свобод (ЕКПЧ). Состоит из судей, число которых соответствует количеству государств-участников ЕКПЧ.
Президент РФ Владимир Путин проводит первую встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
Вчера, 16:15Послание президента России Федеральному собранию
Путин ожидает быстрой работы над поправками в Конституцию
905434781
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Европейский суд по правам человекаВладимир ПутинРоссияПолитика
Популярные комментарии
Это он посетовал или похвалился?
16 января, 17:43
Никита Ермаков
121712110
Чем здесь хвалиться, что у нас можно засудить
16 января, 17:47
Ю.Юрий .
22000113
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