Зрители во время концерта на территории фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ" в бухте Капсель в Судак

МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Форум "Россия – страна возможностей" пройдет в апреле этого года, он объединит талантливых людей со всей страны: управленцев, добровольцев, студентов, школьников, людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" (РСВ), сопредседатель Центрального штаба ОНФ . Форум "Россия – страна возможностей" пройдет в апреле этого года, он объединит талантливых людей со всей страны: управленцев, добровольцев, студентов, школьников, людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" (РСВ), сопредседатель Центрального штаба ОНФ Алексей Комиссаров

"Это - лишь начало большого пути. Шаг за шагом, планомерно и последовательно платформа "Россия – страна возможностей" будет масштабировать свою работу. Активнее вовлекать в нее самих граждан, участников своих проектов и конкурсов. Продолжит создавать новые, более широкие возможности для каждого, кто хочет добиться успехов своими усилиями и талантами", - сказал Комиссаров.

Он отметил, что сейчас на базе платформы "Россия – страна возможностей" реализуются 23 проекта, при этом каждый из них уникален.

По словам Комиссарова, своими проектами "Россия – страна возможностей" охватывает людей всех возрастов: от школьников и студентов, до опытных управленцев и волонтеров.

"Наша платформа – это не просто социальный лифт, это система мотивации для развития сотен тысяч наших граждан. Победа в конкурсах дает их участникам новые возможности: школьники получают дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы, студенты – возможность без экзаменов пройти в магистрату, получить стажировку или работу в ведущих компаниях страны, а управленцы – опытных наставников и продвижение по службе", – отметил Комиссаров.

Он уточнил, что в основе конкурсной системы, которую развивает "Россия – страна возможностей", лежит принцип равной конкуренции и равноправия всех участников. "Ежегодно возможности проектов расширяются, а сами они – развиваются и масштабируются на всю страну. Большинство из них охватывает уже все регионы России, где проводятся образовательные мероприятия и очные этапы соревнований", – сказал Комиссаров.