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Форум "Россия – страна возможностей" пройдет в апреле этого года
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РИА Новости

Форум "Россия – страна возможностей" пройдет в апреле этого года

17:41 16.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанкЗрители во время концерта на территории фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ" в бухте Капсель в Судак
Зрители во время концерта на территории фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судак
© РИА Новости / Михаил Патлис
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Форум "Россия – страна возможностей" пройдет в апреле этого года, он объединит талантливых людей со всей страны: управленцев, добровольцев, студентов, школьников, людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" (РСВ), сопредседатель Центрального штаба ОНФ Алексей Комиссаров.
"Это - лишь начало большого пути. Шаг за шагом, планомерно и последовательно платформа "Россия – страна возможностей" будет масштабировать свою работу. Активнее вовлекать в нее самих граждан, участников своих проектов и конкурсов. Продолжит создавать новые, более широкие возможности для каждого, кто хочет добиться успехов своими усилиями и талантами", - сказал Комиссаров.
Он отметил, что сейчас на базе платформы "Россия – страна возможностей" реализуются 23 проекта, при этом каждый из них уникален.
По словам Комиссарова, своими проектами "Россия – страна возможностей" охватывает людей всех возрастов: от школьников и студентов, до опытных управленцев и волонтеров.
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"Наша платформа – это не просто социальный лифт, это система мотивации для развития сотен тысяч наших граждан. Победа в конкурсах дает их участникам новые возможности: школьники получают дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы, студенты – возможность без экзаменов пройти в магистрату, получить стажировку или работу в ведущих компаниях страны, а управленцы – опытных наставников и продвижение по службе", – отметил Комиссаров.
Он уточнил, что в основе конкурсной системы, которую развивает "Россия – страна возможностей", лежит принцип равной конкуренции и равноправия всех участников. "Ежегодно возможности проектов расширяются, а сами они – развиваются и масштабируются на всю страну. Большинство из них охватывает уже все регионы России, где проводятся образовательные мероприятия и очные этапы соревнований", – сказал Комиссаров.
В пресс-службе РСВ напомнили, что весной прошлого года на базе АНО "Россия – страна возможностей" начала работу Мастерская управления "Сенеж". Этот центр проводит десятки обучающих программ, семинаров и мастер-классов для участников платформы, государственных служащих, представителей образовательной и научной сфер. В 2019 году обучение в "Сенеже" прошли уже 12 тысяч человек из всех уголков России.
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