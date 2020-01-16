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Житель Новороссийска продает "уникальную" кошку за 20 миллионов рублей
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РИА Новости

Житель Новороссийска продает "уникальную" кошку за 20 миллионов рублей

17:39 16.01.2020 (обновлено: 18:34 16.01.2020)
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© Фото из объявления, опубликованного на AvitoФотография кошки, выставленной на продажу на сайте Avito за 20 миллионов рублей
Фотография кошки, выставленной на продажу на сайте Avito за 20 миллионов рублей
© Фото из объявления, опубликованного на Avito
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Житель Новороссийска опубликовал объявление о продаже "уникальной кошки" за 20 миллионов рублей.
Владелец животного утверждает, что познакомился с ней на могиле целительницы в Челябинской области: кошка якобы увязалась за ним, а затем стала "помогать" с различными проблемами.
Объявление о продаже кошки, опубликованное на сайте Avito
Объявление о продаже кошки, опубликованное на сайте Avito
Объявление о продаже кошки, опубликованное на сайте Avito
"За это время я кардинально изменил жизнь в лучшую сторону, когда я в чем-то сомневаюсь — мне обязательно снится сон, где мне все раскладывают по полочкам и говорят, как поступить. Два дня назад кошка сказала мне во сне, что нужно ее продать, а деньги пустить на благое дело, кому-то сейчас она очень нужна", — говорится в публикации.
Оценивший животное в 20 миллионов рублей автор объявления также написал, что готов к торгу.
Фотография кошки из объявления о продаже, опубликованного на сайте Avito
20 августа 2019, 13:38
Ростовчанин за 15 миллионов рублей продает кошку, лечащую от похмелья
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НовороссийскРоссияОбщество
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