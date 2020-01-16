Житель Новороссийска продает "уникальную" кошку за 20 миллионов рублей

"За это время я кардинально изменил жизнь в лучшую сторону, когда я в чем-то сомневаюсь — мне обязательно снится сон, где мне все раскладывают по полочкам и говорят, как поступить. Два дня назад кошка сказала мне во сне, что нужно ее продать, а деньги пустить на благое дело, кому-то сейчас она очень нужна", — говорится в публикации.