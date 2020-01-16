Депутаты Рады обратились в СБ Украины из-за записи совещания премьера

По ее словам, есть три пути, как эта информация может быть получена, если она является достоверной. "Во-первых, она могла бы быть получена в рамках уголовного расследования, которого, как мы знаем, нет. Во-вторых, - в рамках контрразведывательной деятельности. О такой деятельности нам неизвестно. И третье, самое неприятное, такая информация может быть достоверной, если она была получена незаконным способом при установлении технических средств в помещении чиновников, где проводятся совещания", - сказала Шуляк.