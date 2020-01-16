Депутаты Рады обратились в СБ Украины из-за записи совещания премьера

КИЕВ, 16 янв – РИА Новости. Депутаты от фракции "Слуга народа" обратились в Службу безопасности Украины в связи с появлением в сети аудиозаписей с якобы совещания премьера Алексея Гончарука, сообщила в четверг депутат Елена Шуляк.
Ранее на YouTube-канале "Как обмануть президента" был опубликовал ролик с аудиозаписью "совещания" по курсу гривны, на котором якобы премьер Украины Гончарук неоднозначно отзывается о президенте Владимире Зеленском, в частности заявляет, что у президента "примитивное понимание экономических процессов". Также Гончарук якобы сам себя назвал "профаном" в экономике. Пресс-служба украинского кабмина сообщила, что "не располагают информацией о подлинности относительно аудио- или видеозаписи, которая распространяется в сети Интернет". Сам Гончарук объяснил публикацию аудиозаписи происками недоброжелателей.
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"Указанные аудиозаписи имеют большой резонанс в обществе. Но сегодня, по состоянию на сейчас, отсутствует какая-либо информация о достоверности и целостности этой информации. Мы, группа народных депутатов, обратились в Службу безопасности Украины сегодня для того, чтобы они организовали всестороннее исследование для того, чтобы установить, во-первых, источники происхождения такой информации, во-вторых, - целостность такой информации, нет ли признаков монтажа или вмешательства в информацию", - цитирует Шуляк агентство "Укринформ".
Она добавила, что самое главное - установить законность получения этой информации.
По ее словам, есть три пути, как эта информация может быть получена, если она является достоверной. "Во-первых, она могла бы быть получена в рамках уголовного расследования, которого, как мы знаем, нет. Во-вторых, - в рамках контрразведывательной деятельности. О такой деятельности нам неизвестно. И третье, самое неприятное, такая информация может быть достоверной, если она была получена незаконным способом при установлении технических средств в помещении чиновников, где проводятся совещания", - сказала Шуляк.
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