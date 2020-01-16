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Туризм
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Горнолыжный курорт в Сочи из-за недостатка снега пригласил шамана
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РИА Новости

Горнолыжный курорт в Сочи из-за недостатка снега пригласил шамана

17:41 16.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкКанатная дорога в Сочи
Канатная дорога в Сочи
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
СОЧИ, 16 янв — РИА Новости. Сибирский шаман провел в горах Сочи ритуалы и пообещал к воскресенью обильные снегопады, необходимые для комфортного катания горнолыжников, сообщает горный курорт "Красная Поляна".
До сих пор открыты только трассы центрального сектора и в горных долинах Цирк-2 и Цирк-3. Трассы Восточного сектора по-прежнему ждут снегопадов, которые за текущий зимний сезон прошли всего дважды. Поэтому курорт решил прибегнуть к помощи шамана.
"Для совершения обряда вызова снегопадов курорт "Красная Поляна" вызвал одного из самых сильных шаманов Сибири Иргаша. Он находится в горах с 11 января. За это время в горах температура воздуха уже понизилась на семь градусов в сравнении с прогнозами метеорологов. Как отметил шаман, теперь в горах "Красной Поляны" с 19 января можно ожидать снегопады и вновь понижение температуры", — говорится в сообщении.
Уточняется, что сибирский шаман показал гостям курорта, как проходят подобные ритуалы на его родине в Горной Шории и Алтае, и позволил им принять участие в обряде. Туристы через огонь покормили духов хлебом, мясом и сладостями, а некоторые, воспользовавшись возможностью, попросили снега и для своих городов.
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