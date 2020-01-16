Орбиту МКС скорректируют дважды через неделю

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Орбита Орбита Международной космической станции (МКС) будет дважды скорректирована 23 января с целью подготовки к приземлению пилотируемого корабля "Союз МС-13", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Роскосмоса

"Согласно предварительным расчетам службы баллистико-навигационного обеспечения центра управления полётами ЦНИИмаш, двигательная установка грузового корабля "Прогресс МС-13", пристыкованного к модулю "Пирс", будет включена 23 января в 17.30 мск. Результатом работы двигателей в течение 564 секунд станет приращение скорости станции на 0,56 метра в секунду", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в 20.38 мск двигатели "Прогресса МС-13" включатся повторно и проработают 282 секунды, в итоге МКС увеличит свою скорость на 0,28 метра в секунду.

Представитель пресс-службы также сообщил, что целью коррекций орбиты станции является обеспечение условий для посадки 6 февраля спускаемого аппарата корабля "Союз МС-13" с россиянином Александром Скворцовым, итальянцем Лукой Пармитано и американкой Кристиной Кук.

Предыдущая коррекция орбиты МКС была выполнена 27 декабря также в два этапа с помощью двигателей корабля "Прогресс МС-13".