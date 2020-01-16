СК проверит информацию о насилии над детьми в ростовском детсаду

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 янв – РИА Новости. Следователи организовали проверку размещенной в СМИ информации о том, что воспитательница детского сада в городе Батайске Ростовской области бьет детей шнуром от зарядного устройства и заклеивает им рот скотчем, сообщила журналистам представитель СУСК России по области Галина Гагалаева.
Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что в одном из детсадов города воспитательница бьет детей шнуром от мобильного зарядного устройства, "наказывает ремнем", а особо шумным заклеивает рот скотчем.
"В связи с тем, что информация, распространенная в СМИ, может свидетельствовать о совершении противоправных действий в отношении малолетних детей, по указанию руководства следственного управления по данному факту организовано проведение проверки", - сказала Гагалаева.