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СК проверит информацию о насилии над детьми в ростовском детсаду
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РИА Новости

СК проверит информацию о насилии над детьми в ростовском детсаду

17:35 16.01.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 янв – РИА Новости. Следователи организовали проверку размещенной в СМИ информации о том, что воспитательница детского сада в городе Батайске Ростовской области бьет детей шнуром от зарядного устройства и заклеивает им рот скотчем, сообщила журналистам представитель СУСК России по области Галина Гагалаева.
Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что в одном из детсадов города воспитательница бьет детей шнуром от мобильного зарядного устройства, "наказывает ремнем", а особо шумным заклеивает рот скотчем.
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"В связи с тем, что информация, распространенная в СМИ, может свидетельствовать о совершении противоправных действий в отношении малолетних детей, по указанию руководства следственного управления по данному факту организовано проведение проверки", - сказала Гагалаева.
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Следственный комитет РФБатайскРостов-на-ДонуПроисшествия
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