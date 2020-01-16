Грызлов: Украина, ДНР, ЛНР подтвердили приверженность прекращению огня

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Представители Киева, Донецка и Луганска на первой встрече в этом году в Минске подтвердили свою приверженность режиму прекращения огня в Донбассе, заявил представитель России в контактной группе Борис Грызлов по итогам встречи группы в четверг.
"Сегодня представители Киева, Донецка и Луганска подтвердили свою приверженность режиму прекращения огня и приняли участие в обсуждении новых участков разведения сил и средств", - заявил Грызлов журналистам.
Он также назвал начало 2020 года "наиболее безопасным периодом конфликта на Донбассе".
"Однако полностью режим прекращения огня не выполняется. Более того, почти ежесуточно фиксируются обстрелы со стороны ВСУ населенных пунктов. Ситуацию может улучшить продолжение разведения сил на новых участках", - считает Грызлов.