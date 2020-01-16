Грызлов: Украина, ДНР, ЛНР подтвердили приверженность прекращению огня

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Представители Киева, Донецка и Луганска на первой встрече в этом году в Минске подтвердили свою приверженность режиму прекращения огня в Представители Киева, Донецка и Луганска на первой встрече в этом году в Минске подтвердили свою приверженность режиму прекращения огня в Донбассе , заявил представитель России в контактной группе Борис Грызлов по итогам встречи группы в четверг.

"Сегодня представители Киева, Донецка и Луганска подтвердили свою приверженность режиму прекращения огня и приняли участие в обсуждении новых участков разведения сил и средств", - заявил Грызлов журналистам.

Он также назвал начало 2020 года "наиболее безопасным периодом конфликта на Донбассе".