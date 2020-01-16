На сайте правительства обновились данные о премьер-министре

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. На сайте кабинета министров РФ обновились персональные данные председателя правительства, теперь эту должность занимает Михаил Мишустин.
В среду Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин внес кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму. В четверг депутаты утвердили его кандидатуру, после чего Путин подписал указ о назначении Мишустина премьером.
"Михаил Владимирович Мишустин. Председатель правительства Российской Федерации", - написано на сайте.