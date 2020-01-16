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Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-16T17:49+0300
https://ria.ru/20200116/1563507813.html
На сайте правительства обновились данные о премьер-министре
https://cdn21.img.ria.ru/images/156350/83/1563508386_242:407:2305:1568_1036x0_80_0_0_b19e85a9fdb52faca98b069a4c38dd62.jpg
РИА Новости

На сайте правительства обновились данные о премьер-министре

17:35 16.01.2020 (обновлено: 17:49 16.01.2020)
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© РИА НовостиСтраница сайта кабинета министров России
Страница сайта кабинета министров России
© РИА Новости
Страница сайта кабинета министров России
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. На сайте кабинета министров РФ обновились персональные данные председателя правительства, теперь эту должность занимает Михаил Мишустин.
В среду Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин внес кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму. В четверг депутаты утвердили его кандидатуру, после чего Путин подписал указ о назначении Мишустина премьером.
"Михаил Владимирович Мишустин. Председатель правительства Российской Федерации", - написано на сайте.
Михаил Мишустин
Вчера, 16:52
Мишустин стал премьер-министром. Что ждет его и нас
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Формирование нового правительстваМихаил МишустинПравительство РФРоссияПолитика
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