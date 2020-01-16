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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-16T17:31+0300
https://ria.ru/20200116/1563507593.html
ЕР подготовила законопроект об инициативном бюджетировании
https://cdn23.img.ria.ru/images/154762/76/1547627626_0:0:3148:1771_1036x0_80_0_0_e80b7289621455cfc88ed9f8f08932ee.jpg
РИА Новости

ЕР подготовила законопроект об инициативном бюджетировании

17:31 16.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАндрей Турчак
Андрей Турчак
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Андрей Турчак. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. "Единая Россия" разработала и в ближайшее время внесёт законопроект о поддержке инициатив, направленных на решение местных вопросов, заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
В ходе заседания генсовета ЕР Турчак отметил, что в каждом регионе РФ определенный объем расходной части бюджета должен формироваться исходя из проектов, за которые проголосовали люди.
"Для этого нужна единая правовая основа. "Единая Россия" разработала и в ближайшее время внесёт законопроект о поддержке инициатив, направленных на решение местных вопросов", - сказал Турчак.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Онлайн
15 января, 11:00Послание президента России Федеральному собранию
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Ключевые заявления
Он отметил, что изменения, предложенные президентом в ходе его послания Федеральному собранию, "должен почувствовать каждый человек" — независимо от того, проживает он в мегаполисе или сельской местности. По словам Турчака, люди "действительно лучше знают, как сделать комфортным место своего проживания".
"Наша работа в регионах подтверждает, что люди хотят участвовать в принятии решений и могут делать это эффективно. У нас действительно в регионах наработана хорошая практика инициативного бюджетирования, которая позволяет решать ключевые вопросы местной повестки... Считаю, что такой подход необходимо внедрить повсеместно", - заключил секретарь генсовета ЕР.
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Послание президента России Федеральному собраниюЕдиная РоссияАндрей ТурчакРоссияПолитика
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