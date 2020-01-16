ЕР подготовила законопроект об инициативном бюджетировании

В ходе заседания генсовета ЕР Турчак отметил, что в каждом регионе РФ определенный объем расходной части бюджета должен формироваться исходя из проектов, за которые проголосовали люди.

"Для этого нужна единая правовая основа. "Единая Россия" разработала и в ближайшее время внесёт законопроект о поддержке инициатив, направленных на решение местных вопросов", - сказал Турчак.

Он отметил, что изменения, предложенные президентом в ходе его послания Федеральному собранию, "должен почувствовать каждый человек" — независимо от того, проживает он в мегаполисе или сельской местности. По словам Турчака, люди "действительно лучше знают, как сделать комфортным место своего проживания".