ЕР подготовила законопроект об инициативном бюджетировании

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. "Единая Россия" разработала и в ближайшее время внесёт законопроект о поддержке инициатив, направленных на решение местных вопросов, заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
В ходе заседания генсовета ЕР Турчак отметил, что в каждом регионе РФ определенный объем расходной части бюджета должен формироваться исходя из проектов, за которые проголосовали люди.
"Для этого нужна единая правовая основа. "Единая Россия" разработала и в ближайшее время внесёт законопроект о поддержке инициатив, направленных на решение местных вопросов", - сказал Турчак.
Он отметил, что изменения, предложенные президентом в ходе его послания Федеральному собранию, "должен почувствовать каждый человек" — независимо от того, проживает он в мегаполисе или сельской местности. По словам Турчака, люди "действительно лучше знают, как сделать комфортным место своего проживания".
"Наша работа в регионах подтверждает, что люди хотят участвовать в принятии решений и могут делать это эффективно. У нас действительно в регионах наработана хорошая практика инициативного бюджетирования, которая позволяет решать ключевые вопросы местной повестки... Считаю, что такой подход необходимо внедрить повсеместно", - заключил секретарь генсовета ЕР.