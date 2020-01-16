Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-16T17:29+0300
https://ria.ru/20200116/1563507451.html
Марин Ле Пен заявила о намерении побороться за пост президента Франции
https://cdn24.img.ria.ru/images/155488/83/1554888383_0:8:2983:1686_1036x0_80_0_0_399e67339037878d4a8250ae4772ca6a.jpg
РИА Новости

Марин Ле Пен заявила о намерении побороться за пост президента Франции

17:29 16.01.2020
332
© AP Photo / Luca BrunoМарин Ле Пен на митинге в Милане
Марин Ле Пен на митинге в Милане
© AP Photo / Luca Bruno
ПАРИЖ, 16 янв - РИА Новости. Лидер французского движения "Национальное объединение" (бывшая партия "Национальный фронт") Марин Ле Пен заявила о намерении в 2022 году побороться за пост президента Франции.
"Мое решение было обдумано, оно принято. ... Я готовлюсь к президентским выборам", - приводит слова Ле Пен газета Figaro.
В случае, если Ле Пен действительно заявит свою кандидатуру, это будет уже третья ее попытка стать президентом Франции. Она баллотировалась на пост главы государства в 2012 и в 2017 годах, причем во второй раз вышла во второй тур, уступив лишь нынешнему президенту Эммануэлю Макрону.
Лидер партии Национальное объединение Марин Ле Пен
29 сентября 2019, 21:24
Семья Жака Ширака не захотела видеть Ле Пен на церемонии прощания
3500010
Обсудить 1
Эммануэль МакронМарин Ле ПенФранцияВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин провел телефонный разговор с председателем Евросовета
Государственный секретарь США Майк Помпео в МИД Греции. 5 октября 2019
Компартия Греции призвала аннулировать оборонное соглашение с США
Морской пехотинец США в Багдаде
Иракские военные отрицают возобновление операций с армией США
Верховный главнокомандующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар
Маас: Хафтар заявил, что готов придерживаться режима прекращения огня
Вид на Каир, Египет
Египет объявил о создании семью странами газового форума
Президент РФ Владимир Путин
Путин: у кого-то всегда возникает соблазн управлять Россией со стороны
Дорожные знаки на пункте пропуска на границе России и Украины
Украина предложила создать подгруппу по вопросам границы с Россией
Памятник архитектуры Ласточкино гнездо
Парламент Крыма попросит учесть в Конституции права крымчан
Посол США в России Джон Салливан прибыл в Москву
Новый посол США Джон Салливан прибыл в Москву
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании коллегии Счетной палаты РФ
Кудрин заявил, что ему не предлагали войти в новое правительство
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов на встрече с делегацией партии Сирии БААС в Москве. 26 ноября 2019
Богданов и Саед обсудили подготовку к берлинской конференции по Ливии
Вена
Россия и США провели консультации по стратегической стабильности
Экс-президент Украины Петр Порошенко
Порошенко назвал послание Путина "угрозой для Украины"
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
Кудрин не ожидает существенного обновления состава правительства
Дмитрий Медведев и Михаил Мишустин во время посещения Федеральной налоговой службы РФ
Встреча Медведева и Мишустина состоится в пятницу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:17Адвокаты россиянина Винника ожидают заявления Москвы по делу
01:07Пэрис Хилтон пытается готовить в новом кулинарном шоу на YouTube
01:04Израиль атаковал объект ХАМАС в секторе Газа
00:58В финском аэропорту открылись туалеты для собак
00:56Адвокат рассказал о состоянии здоровья Винника в греческой тюрьме
00:52В Триполи считают, что ряд сил хотят провалить конференцию по Ливии
00:44Депутат заметил логику в отставке правительства
00:42В Грузии заявили о готовности к диалогу с Абхазией и Южной Осетией
00:41Политолог заявил о желании Европарламента наказать Россию за прошлое
00:31Новый президент Гватемалы разорвал отношения с Венесуэлой
00:30"Как ела, так есть и буду": Лолита оценила отставку правительства
00:25Премьер Греции угрожает наложить вето на решение по Ливии
00:15Жителей Петропавловска-Камчатского разбудили подземные толчки
23:54Трамп считает, что слушания по импичменту не займут много времени
23:49Фронтмен Metallica впервые выступит на публике после реабилитации
23:37В Цхинвале обеспокоены заявлением абхазского оппозиционера о Грузии
23:31Украина предложила создать международную следственную группу по Boeing
23:29Помпео намерен добиваться продолжения перемирия в Ливии
23:08В Киеве утверждают, что место крушения Boeing расчищали бульдозерами
23:06Источник: встреча Мишустина с Совфедом может пройти в феврале
Лента новостейМолния