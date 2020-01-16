Марин Ле Пен заявила о намерении побороться за пост президента Франции

В случае, если Ле Пен действительно заявит свою кандидатуру, это будет уже третья ее попытка стать президентом Франции. Она баллотировалась на пост главы государства в 2012 и в 2017 годах, причем во второй раз вышла во второй тур, уступив лишь нынешнему президенту Эммануэлю Макрону.