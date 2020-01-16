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Культура
2020-01-16T17:40+0300
https://ria.ru/20200116/1563507291.html
Сергей Лазарев отписался от всех друзей в инстаграме
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РИА Новости

Сергей Лазарев отписался от всех друзей в инстаграме

17:40 16.01.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец Сергей Лазарев
Певец Сергей Лазарев
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Российский певец Сергей Лазарев отписался в инстаграме от всех своих друзей и коллег, а после опубликовал пост, в котором объяснил, почему он это сделал.

"Инстаграм стал отнимать у меня очень много времени. Я понял, что получаю огромное количество лишней информации. Она мешает мне сосредоточиться на себе и своей жизни. При большом количестве друзей и коллег, на которых я был подписан, (и которых я, по-прежнему, люблю и уважаю) у меня порой возникало ощущение, что я живу их жизнью, а не своей. Я знал чем они позавтракали, во что оделись, куда пошли, с кем пели, пили, ели и т.д. И я спросил себя: "А зачем мне вся эта информация?". Поэтому я решил отписаться от всех, и, скажу я вам, у меня появилось гораздо больше времени на себя", — написал исполнитель.

Музыкант ограничил доступ и к комментариям, объяснив это тем, что не любит не любит, когда незнакомые люди начинают ему что-то советовать относительно жизни, музыки, поведения и воспитания детей.
Серегей Лазарев попросил не обижаться на него и пообщел, что будет продолжать делиться новостями в социальных сетях, а поддерживать обратную связь с поклонниками на концертах.
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