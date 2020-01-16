СК начал проверку после нештатной посадки самолета в Домодедово

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Следствие выясняет обстоятельства внештатной посадки самолета иркутской авиакомпании "ИрАэро" в Домодедово, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.
Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании "ИрАэро", следовавший по маршруту Сабетта - Москва, произвел посадку на недействующую взлетно-посадочную полосу вблизи аэропорта "Домодедово". По предварительным данным, никто из пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту, не пострадал.
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"По данному факту следственными органами организована доследственная проверка. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - сказала Марковская.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавила она.