СК начал проверку после нештатной посадки самолета в Домодедово

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании "ИрАэро", следовавший по маршруту Сабетта - Москва, произвел посадку на недействующую взлетно-посадочную полосу вблизи аэропорта "Домодедово". По предварительным данным, никто из пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту, не пострадал.