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СК начал проверку после нештатной посадки самолета в Домодедово
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РИА Новости

СК начал проверку после нештатной посадки самолета в Домодедово

17:23 16.01.2020 (обновлено: 17:25 16.01.2020)
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Следствие выясняет обстоятельства внештатной посадки самолета иркутской авиакомпании "ИрАэро" в Домодедово, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.
Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании "ИрАэро", следовавший по маршруту Сабетта - Москва, произвел посадку на недействующую взлетно-посадочную полосу вблизи аэропорта "Домодедово". По предварительным данным, никто из пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту, не пострадал.
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"По данному факту следственными органами организована доследственная проверка. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - сказала Марковская.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавила она.
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Следственный комитет РФДомодедово (аэропорт)МоскваИрАэроПроисшествия
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