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Кадыров уверен, что Мишустин обеспечит реализацию грандиозных задач
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РИА Новости

Кадыров уверен, что Мишустин обеспечит реализацию грандиозных задач

17:21 16.01.2020
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил Михаила Мишустина с вступлением в должность премьер-министра России и выразил уверенность, что новый глава кабмина реализует грандиозные задачи.
В среду Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму. В четверг Госдума одобрила кандидатуру Мишустина на пост председателя правительства, и Путин подписал указ о его назначении.
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"Зная хорошо нового премьера, я твердо убежден в том, что Михаил Мишустин является именно тем политиком и государственным деятелем, который вдохнет новую жизнь в деятельность правительства, обеспечит реализацию грандиозных задач социально-экономического развития страны, поставленных президентом России Владимиром Путиным", - написал Кадыров в Telegram.
Он также пожелал Мишустину успехов и удачи на новом посту.
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Кроме того, Кадыров поздравил Медведева с назначением на пост заместителя председателя Совета безопасности России.
"Дмитрий Анатольевич имеет колоссальный опыт работы в администрации президента, в должностях премьера-министра и президента России. Это будет иметь огромное значение в организации работы по развития оборонного комплекса и реализации задач безопасности государства. Дмитрий Анатольевич знает эти вопросы и способен эффективно решать их", - добавил Кадыров.
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Дмитрий МедведевГосдума РФПравительство РФВладимир ПутинРамзан КадыровРоссияПолитика
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