Кадыров уверен, что Мишустин обеспечит реализацию грандиозных задач

Он также пожелал Мишустину успехов и удачи на новом посту.

"Дмитрий Анатольевич имеет колоссальный опыт работы в администрации президента, в должностях премьера-министра и президента России. Это будет иметь огромное значение в организации работы по развития оборонного комплекса и реализации задач безопасности государства. Дмитрий Анатольевич знает эти вопросы и способен эффективно решать их", - добавил Кадыров.