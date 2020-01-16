Чубайс: правительству нужно привить культуру развития стартапов

"Абсолютно правильный вопрос, я подписываюсь двумя руками. Я действительно считаю и глубоко убежден, что у нас в стране задача поставить технологического предпринимателя на, если не на вершину, то по крайней мере на один из центров общественного внимания, ну это вообще никак не решается. Вот любим сравнивать с Америкой, да, вот знаете, какой в Бостоне самой большой городской праздник? Это конкурс стартапов", - сообщил Чубайс.

По его словам, этот конкурс является общегородским праздником, к которому "все готовятся год, все туда рвутся". "Победить просто герой номер один в городе. И это начинается с уровня стартапа. Эта фигура является общественным лидером и центром общественного внимания. Человек, который создал технологию, создал продукт, я уж не говорю, возглавляет крупную компанию... Я действительно считаю, что это важный вопрос с уровня региона, с уровня города, с уровня вуза. Это, конечно, нужно перестраивать", - пояснил он.