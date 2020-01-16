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Чубайс: правительству нужно привить культуру развития стартапов
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РИА Новости

Чубайс: правительству нужно привить культуру развития стартапов

17:20 16.01.2020 (обновлено: 17:21 16.01.2020)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкГлава "РОСНАНО" Анатолий Чубайс
Глава РОСНАНО Анатолий Чубайс
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Глава "РОСНАНО" Анатолий Чубайс. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Правительству РФ нужно привить культуру развития стартапов по аналогии с США, тогда российских предпринимателей будут знать так же, как и главу американской компании Tesla Илона Маска, заявил председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс.
В ходе сессии на Гайдаровском форуме ему задали вопрос, почему российские школьники знают Илона Маска, но не знают российских предпринимателей, например, гендиректора РЖД Олега Белозерова, а также предложили популяризовать их, например, показывая чаще в СМИ и рассказывая о них.
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"Абсолютно правильный вопрос, я подписываюсь двумя руками. Я действительно считаю и глубоко убежден, что у нас в стране задача поставить технологического предпринимателя на, если не на вершину, то по крайней мере на один из центров общественного внимания, ну это вообще никак не решается. Вот любим сравнивать с Америкой, да, вот знаете, какой в Бостоне самой большой городской праздник? Это конкурс стартапов", - сообщил Чубайс.
По его словам, этот конкурс является общегородским праздником, к которому "все готовятся год, все туда рвутся". "Победить просто герой номер один в городе. И это начинается с уровня стартапа. Эта фигура является общественным лидером и центром общественного внимания. Человек, который создал технологию, создал продукт, я уж не говорю, возглавляет крупную компанию... Я действительно считаю, что это важный вопрос с уровня региона, с уровня города, с уровня вуза. Это, конечно, нужно перестраивать", - пояснил он.
"У нас категорически не хватает не то что этой культуры, а понимания необходимости этого у нашего уважаемого правительства. Это я кого критиковал сейчас? Что-то я разошелся. Ну вот сейчас будет новое правительство, значит, будем считать, что это пожелания туда, в эту сторону", - пошутил он.
В среду Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин внес кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму. В четверг Госдума одобрила кандидатуру Мишустина на пост председателя правительства и Путин подписал указ о его назначении.
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TeslaМихаил МишустинДмитрий МедведевГайдаровский форумРоснаноПравительство РФВладимир ПутинАнатолий ЧубайсРоссияЭкономика
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