Встреча Медведева и Мишустина состоится в пятницу

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Встреча заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева и премьер-министра Михаила Мишустина состоится в пятницу в Белом доме, сообщили в пресс-службе кабинета министров.
"Если говорить по поводу встречи заместителя председателя Совбеза РФ и председателя правительства РФ, то она состоится завтра в Доме правительства РФ", - сказали в пресс-службе.
В среду Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. В четверг по представлению главы государства Госдума утвердила Мишустина новым премьер-министром, после этого Путин подписал указ о назначении его председателем правительства. До этого президент своим указом ввел должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и назначил на эту должность Медведева.
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