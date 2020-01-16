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Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-16T17:28+0300
https://ria.ru/20200116/1563506621.html
Встреча Медведева и Мишустина состоится в пятницу
https://cdn21.img.ria.ru/images/155080/02/1550800265_0:0:3004:1691_1036x0_80_0_0_72a3e0813bdd71540114ca186a578277.jpg
РИА Новости

Встреча Медведева и Мишустина состоится в пятницу

17:19 16.01.2020 (обновлено: 17:28 16.01.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев и Михаил Мишустин во время посещения Федеральной налоговой службы РФ
Дмитрий Медведев и Михаил Мишустин во время посещения Федеральной налоговой службы РФ
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Дмитрий Медведев и Михаил Мишустин во время посещения Федеральной налоговой службы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Встреча заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева и премьер-министра Михаила Мишустина состоится в пятницу в Белом доме, сообщили в пресс-службе кабинета министров.
"Если говорить по поводу встречи заместителя председателя Совбеза РФ и председателя правительства РФ, то она состоится завтра в Доме правительства РФ", - сказали в пресс-службе.
В среду Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. В четверг по представлению главы государства Госдума утвердила Мишустина новым премьер-министром, после этого Путин подписал указ о назначении его председателем правительства. До этого президент своим указом ввел должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и назначил на эту должность Медведева.
Председатель правительства России Дмитрий Медведев перед началом ежегодного послания президента Владимира Путина Федеральному собранию
15 января, 22:38Отставка правительства России
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Формирование нового правительстваМихаил МишустинДмитрий МедведевПравительство РФРоссияПолитика
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