СМИ: парламент Ирана рассмотрит меры по противодействию США

Уточняется, что обсуждаемые меры будут включать в себя образование "Музея преступлений США", необходимость министерству культуры и исламской ориентации Ирана поддержать создание антиамериканских фильмов, запрет на въезд корреспондентов, поддерживающих санкции против Ирана, а также всестороннюю поддержку правительством лиц и компаний, понесших убытки из-за санкций.