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СМИ: парламент Ирана рассмотрит меры по противодействию США
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РИА Новости

СМИ: парламент Ирана рассмотрит меры по противодействию США

17:15 16.01.2020 (обновлено: 20:59 16.01.2020)
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© AP PhotoИранские парламентарии поджигают флаг США и копию договора по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе в Тегеране
Иранские парламентарии поджигают флаг США и копию договора по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе в Тегеране
© AP Photo
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Парламент Ирана в воскресенье начнет обсуждение четырех проектов, направленных против действий США, сообщает агентство Tasnim.
Уточняется, что обсуждаемые меры будут включать в себя образование "Музея преступлений США", необходимость министерству культуры и исламской ориентации Ирана поддержать создание антиамериканских фильмов, запрет на въезд корреспондентов, поддерживающих санкции против Ирана, а также всестороннюю поддержку правительством лиц и компаний, понесших убытки из-за санкций.
Кризис между США и Ираном обострился после гибели в начале января в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации. Иран в ответ выпустил ракеты по базам в Ираке, где расположен военный контингент армии США. В ответ на эту атаку США ввели санкции в отношении 17 иранских горнодобывающих и металлургических компаний, а также иностранных судов, участвовавших в закупке из продукции. Санкции введены и в отношении восьми высокопоставленных чиновников Ирана.
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