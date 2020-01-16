В Карелии пытаются снять с дерева напуганную рысь

Местные жители заметили животное в четверг днем недалеко от перекрестка улиц Карла Маркса и Урицкого.

Пока сотрудникам охотнадзора не удалось снять рысь с дерева, возможно, это удастся сделать с помощью снотворного. Затем животное хотят перевезти в безопасное место и выпустить в лес.