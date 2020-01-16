В Карелии пытаются снять с дерева напуганную рысь

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв - РИА Новости. Специалисты пытаются снять напуганную рысь с дерева в городе Олонец в Карелии.
Местные жители заметили животное в четверг днем недалеко от перекрестка улиц Карла Маркса и Урицкого.
"По информации Минприроды, скорее всего, рысь пришла в город в поисках еды, но, напуганная шумом машин и собаками, не может покинуть дерево. Естественно, животное испытало сильный стресс", - сообщается на странице республиканского правительства в соцсети "ВКонтакте".
Пока сотрудникам охотнадзора не удалось снять рысь с дерева, возможно, это удастся сделать с помощью снотворного. Затем животное хотят перевезти в безопасное место и выпустить в лес.