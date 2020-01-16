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В Карелии пытаются снять с дерева напуганную рысь
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РИА Новости

В Карелии пытаются снять с дерева напуганную рысь

17:10 16.01.2020
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© РИА Новости / Евгений БиятовРысь
Рысь
© РИА Новости / Евгений Биятов
Рысь. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв - РИА Новости. Специалисты пытаются снять напуганную рысь с дерева в городе Олонец в Карелии.
Местные жители заметили животное в четверг днем недалеко от перекрестка улиц Карла Маркса и Урицкого.
"По информации Минприроды, скорее всего, рысь пришла в город в поисках еды, но, напуганная шумом машин и собаками, не может покинуть дерево. Естественно, животное испытало сильный стресс", - сообщается на странице республиканского правительства в соцсети "ВКонтакте".
Пока сотрудникам охотнадзора не удалось снять рысь с дерева, возможно, это удастся сделать с помощью снотворного. Затем животное хотят перевезти в безопасное место и выпустить в лес.
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Министерство природных ресурсов и экологии РФРоссияКарелияОбщество
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