Глава Забайкалья прокомментировал назначение Мишустина

МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Губернатор Забайкалья Губернатор Забайкалья Александр Осипов считает, что новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин сможет улучшить сложившуюся сложную ситуацию с необъективными статистическим данными в регионах, так как в прошлом он наладил эту работу в Федеральной налоговой службе.

В среду Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин внес кандидатуру главы ФНС России Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму. В четверг Госдума одобрила кандидатуру Мишустина на пост председателя правительства, и Путин подписал указ о назначении его премьером.

"Он отличается очень системным, динамичным стилем управления, прекрасно формирует коллективы, делает ставку на молодых, не боится рисковать и доверять молодым. При этом, по моим наблюдениям, практически не ошибается в тех, кого он выбирает. В ФНС очень много молодых талантливых руководителей. В ФНС накоплены самые чистые данные про нашу экономику и социальную сферу", - сказал РИА Новости Осипов.

Как отметил глава Забайкалья, создание правдивой статистики - это очень важно, при этом очень часто она необъективна.

"В целом, все статистические показатели, которые я за этот год перепроверял, были неадекватными и необъективными. В том числе и те, на основании которых высчитывается прожиточный минимум, пособия, определяются показатели по медицине и образованию", - сказал Осипов.

По его словам, очень сложно решать проблему в регионе, если не знаешь верные исходные данные.