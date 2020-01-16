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Формирование нового правительства
2020-01-16T17:08+0300
https://ria.ru/20200116/1563506016.html
Глава Забайкалья прокомментировал назначение Мишустина
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РИА Новости

Глава Забайкалья прокомментировал назначение Мишустина

17:08 16.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкГубернатор Забайкальского края Александр Осипов на церемонии инаугурации
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов на церемонии инаугурации
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Губернатор Забайкалья Александр Осипов считает, что новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин сможет улучшить сложившуюся сложную ситуацию с необъективными статистическим данными в регионах, так как в прошлом он наладил эту работу в Федеральной налоговой службе.
В среду Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин внес кандидатуру главы ФНС России Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму. В четверг Госдума одобрила кандидатуру Мишустина на пост председателя правительства, и Путин подписал указ о назначении его премьером.
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов
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"Он отличается очень системным, динамичным стилем управления, прекрасно формирует коллективы, делает ставку на молодых, не боится рисковать и доверять молодым. При этом, по моим наблюдениям, практически не ошибается в тех, кого он выбирает. В ФНС очень много молодых талантливых руководителей. В ФНС накоплены самые чистые данные про нашу экономику и социальную сферу", - сказал РИА Новости Осипов.
Как отметил глава Забайкалья, создание правдивой статистики - это очень важно, при этом очень часто она необъективна.
"В целом, все статистические показатели, которые я за этот год перепроверял, были неадекватными и необъективными. В том числе и те, на основании которых высчитывается прожиточный минимум, пособия, определяются показатели по медицине и образованию", - сказал Осипов.
По его словам, очень сложно решать проблему в регионе, если не знаешь верные исходные данные.
"Я думаю, у Михаила Владимировича есть возможность это исправить на всех уровнях. Ведь надо хорошо понимать страну, а для этого надо понимать все экономические, социальные и инфраструктурные показатели и их динамику", - добавил Осипов.
Михаил Мишустин
15 января, 19:14
Биография Михаила Мишустина
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Формирование нового правительстваАлександр ОсиповМихаил МишустинПолитика
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