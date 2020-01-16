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Формирование нового правительства
2020-01-16T17:07+0300
https://ria.ru/20200116/1563505966.html
Силуанов: новое правительство должно обеспечить бюджетную стабильность
https://cdn21.img.ria.ru/images/156231/10/1562311053_0:0:2415:1358_1036x0_80_0_0_3bc55ab2eb89a812d6368c9a0fbf786d.jpg
РИА Новости

Силуанов: новое правительство должно обеспечить бюджетную стабильность

17:07 16.01.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкМинистр финансов Антон Силуанов
Министр финансов Антон Силуанов
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Министр финансов Антон Силуанов. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Новое правительство РФ не откажется от принципов макростабильности и правил, которыми руководствовались власти при подготовке бюджета, заявил журналистам исполняющий обязанности первого вице-премьера, главы Минфина Антон Силуанов.
"Могу сказать, что позиция послания в том, что эти предложения должны не приводить к бюджетной разбалансированности и обеспечивать бюджетную стабильность и устойчивость. Поэтому мы не собираемся сейчас отказываться от бюджетных принципов и правил, которыми мы руководствовались при подготовке бюджета", - сказал Силуанов.
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"Я думаю, что финансовой макроустойчивости, о которой также говорил в послании президент, как наше завоевание, мы не должны его растерять, мы должны его сохранить", - заявил он, отвечая на вопрос, сохранится ли преемственность во всех финансовых делах.
В среду Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин внес кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму. В четверг Госдума одобрила кандидатуру Мишустина на пост председателя правительства и Путин подписал указ о его назначении.
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Формирование нового правительстваМихаил МишустинАнтон СилуановПравительство РФРоссияЭкономика
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