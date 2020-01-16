Силуанов: новое правительство должно обеспечить бюджетную стабильность

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Новое правительство РФ не откажется от принципов макростабильности и правил, которыми руководствовались власти при подготовке бюджета, заявил журналистам исполняющий обязанности первого вице-премьера, главы Минфина Антон Силуанов.
"Могу сказать, что позиция послания в том, что эти предложения должны не приводить к бюджетной разбалансированности и обеспечивать бюджетную стабильность и устойчивость. Поэтому мы не собираемся сейчас отказываться от бюджетных принципов и правил, которыми мы руководствовались при подготовке бюджета", - сказал Силуанов.
15 января, 20:45"Не все получилось". Почему Медведева отправили в отставку
"Я думаю, что финансовой макроустойчивости, о которой также говорил в послании президент, как наше завоевание, мы не должны его растерять, мы должны его сохранить", - заявил он, отвечая на вопрос, сохранится ли преемственность во всех финансовых делах.
В среду Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин внес кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму. В четверг Госдума одобрила кандидатуру Мишустина на пост председателя правительства и Путин подписал указ о его назначении.