Принципы использования ФНБ не должны поменяться, заявил Силуанов

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Средства ФНБ будут задействованы для выполнения поручений из послания президента РФ Владимира Путина лишь в той части, где они касаются окупаемых проектов, принципы использования фонда не должны поменяться, заявил журналистам исполняющий обязанности первого вице-премьера - министра финансов РФ Антон Силуанов в кулуарах Гайдаровского форума.
"Знаете, только в части тех проектов, которые являются окупаемыми - именно так прозвучало в послании президента - это норма о том, что средства ФНБ могут быть вложены в окупаемые инфраструктурные проекты. Это могут быть и дороги, это могут быть и другие инфраструктурные проекты", - сказал он, отвечая на вопрос, будут ли задействованы средства фонда при выполнении поручений из послания президента РФ.
"Поэтому принципы ФНБ, о которых мы говорили, они не должны поменяться", - добавил Силуанов.
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