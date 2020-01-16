Принципы использования ФНБ не должны поменяться, заявил Силуанов

"Знаете, только в части тех проектов, которые являются окупаемыми - именно так прозвучало в послании президента - это норма о том, что средства ФНБ могут быть вложены в окупаемые инфраструктурные проекты. Это могут быть и дороги, это могут быть и другие инфраструктурные проекты", - сказал он, отвечая на вопрос, будут ли задействованы средства фонда при выполнении поручений из послания президента РФ.