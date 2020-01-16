СК начал проверку после смерти подследственного в СИЗО в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 16 янв - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства смерти подследственного, тело которого было обнаружено в следственном изоляторе в Калининграде, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по Калининградской области Наталья Гацко.
"По факту смерти 15 января 2020 года 55-летнего подследственного в следственном изоляторе следственными органами регионального управления СКР проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, выясняются обстоятельства произошедшего", - сказала представитель ведомства.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, погибший мог покончить с собой.