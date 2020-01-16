Парламент Крыма попросит учесть в Конституции права крымчан

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости. Парламент Крыма обратится в рабочую группу по подготовке предложений о поправках в Конституцию РФ в части соблюдения прав крымчан относительно возможности избираться президентом страны, сообщил глава парламента региона Владимир Константинов.
Ранее президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию выступил с рядом поправок к Конституции РФ, среди которых – кандидат в президенты должен не менее 25 лет жить на территории страны и никогда не иметь иностранного гражданства. Для проработки этих вопрос была создана специальная рабочая группа.
"Возможно, среди крымчан и не будет кандидатов в президенты, но право такое должно быть записано. Это нужно учитывать, и Крым не должен быть обделенным регионом. Поправка касательно Крыма должна быть внесена. Мы, как парламент, будем обращаться в рабочую группу", - сказал журналистам Константинов.