Парламент Крыма попросит учесть в Конституции права крымчан

"Возможно, среди крымчан и не будет кандидатов в президенты, но право такое должно быть записано. Это нужно учитывать, и Крым не должен быть обделенным регионом. Поправка касательно Крыма должна быть внесена. Мы, как парламент, будем обращаться в рабочую группу", - сказал журналистам Константинов.