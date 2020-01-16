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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-16T17:08+0300
https://ria.ru/20200116/1563505079.html
Парламент Крыма попросит учесть в Конституции права крымчан
https://cdn25.img.ria.ru/images/152243/17/1522431714_0:167:3049:1882_1036x0_80_0_0_c7cd6b3a808719d7a8368b24ad5801fb.jpg
РИА Новости

Парламент Крыма попросит учесть в Конституции права крымчан

16:57 16.01.2020 (обновлено: 17:08 16.01.2020)
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПамятник архитектуры "Ласточкино гнездо"
Памятник архитектуры Ласточкино гнездо
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Памятник архитектуры "Ласточкино гнездо". Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости. Парламент Крыма обратится в рабочую группу по подготовке предложений о поправках в Конституцию РФ в части соблюдения прав крымчан относительно возможности избираться президентом страны, сообщил глава парламента региона Владимир Константинов.
Ранее президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию выступил с рядом поправок к Конституции РФ, среди которых – кандидат в президенты должен не менее 25 лет жить на территории страны и никогда не иметь иностранного гражданства. Для проработки этих вопрос была создана специальная рабочая группа.
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"Возможно, среди крымчан и не будет кандидатов в президенты, но право такое должно быть записано. Это нужно учитывать, и Крым не должен быть обделенным регионом. Поправка касательно Крыма должна быть внесена. Мы, как парламент, будем обращаться в рабочую группу", - сказал журналистам Константинов.
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Послание президента России Федеральному собраниюВладимир КонстантиновВладимир ПутинКрымРоссияПолитика
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