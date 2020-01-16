Нилов: поправки в Конституцию не затронут фундаментальных принципов

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. При корректировке Конституции не будут затрагиваться фундаментальные принципы основного закона страны, заявил РИА Новости член рабочей группы по внесению изменений в конституцию, замруководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов.
Глава государства Владимир Путин накануне подписал документ об образовании рабочей группы по внесению поправок в конституцию РФ.
"Это корректировка основного закона страны, при этом не затрагиваются никакие фундаментальные принципы Конституции", - сказал Нилов.
Депутат отметил, что конкретных сроков по принятию поправок пока нет, но президент обозначил позицию, прозвучали предельно конкретные предложения, и затягивать с внесением поправок нет никакой необходимости. При этом, по словам Нилова, все формулировки должны быть выверенными, точными, а работа должна быть скрупулёзной, внимательной и дотошной, поэтому спешки быть не должно.