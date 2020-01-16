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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-16T16:54+0300
https://ria.ru/20200116/1563504925.html
Нилов: поправки в Конституцию не затронут фундаментальных принципов
https://cdn24.img.ria.ru/images/149874/90/1498749069_0:0:3759:2114_1036x0_80_0_0_56afb45d4da72852cbdcb7925dbf4229.jpg
РИА Новости

Нилов: поправки в Конституцию не затронут фундаментальных принципов

16:54 16.01.2020
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© Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов
© Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. При корректировке Конституции не будут затрагиваться фундаментальные принципы основного закона страны, заявил РИА Новости член рабочей группы по внесению изменений в конституцию, замруководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов.
Глава государства Владимир Путин накануне подписал документ об образовании рабочей группы по внесению поправок в конституцию РФ.

"Это корректировка основного закона страны, при этом не затрагиваются никакие фундаментальные принципы Конституции", - сказал Нилов.

Депутат отметил, что конкретных сроков по принятию поправок пока нет, но президент обозначил позицию, прозвучали предельно конкретные предложения, и затягивать с внесением поправок нет никакой необходимости. При этом, по словам Нилова, все формулировки должны быть выверенными, точными, а работа должна быть скрупулёзной, внимательной и дотошной, поэтому спешки быть не должно.
Президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному Собранию
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Послание президента России Федеральному собраниюЯрослав НиловЛДПРВладимир ПутинРоссияПолитика
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