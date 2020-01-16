"ТЭК СПб" в 2020 году увеличит инвестпрограмму на 18%

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. ГУП " . ГУП " ТЭК Санкт-Петербург " ("ТЭК СПб") увеличит инвестиции в обновление сетей и тепловых пунктов Санкт-Петербурга в текущем году на 18% по сравнению с предыдущим годом, направив на эти цели 10,6 миллиарда рублей, следует из сообщения предприятия.

"В 2020 году ТЭК поддержит тренд предыдущих лет и нарастит объем реконструкции объектов теплоэнергетической инфраструктуры. В обновление сетей и тепловых пунктов планируется вложить 10,6 миллиарда рублей – на 1,6 миллиарда рублей больше, чем в прошлом году", - сообщает "ТЭК СПб".

Уточняется, что главным источником финансирования в текущем году станут собственные средства компании, которых будет потрачено в 1,5 раза больше по сравнению с 2019 годом (4,6 миллиарда рублей) - 6,7 миллиарда, а бюджетные инвестиции составят 3,9 миллиарда рублей.

Как уточняет "ТЭК СПб", на эти средства в 2020 году будет реализована модернизация объектов Пушкинского и Колпинского районов теплоснабжения - самых проблемных для компании. Треть всех дефектов, которые происходят в зоне предприятия, приходятся именно на Пушкин и Колпино.

"Из-за того, что котельные, ЦТП и более 550 километров сетей находились в аренде, предприятие не могло финансировать реконструкцию изношенных трубопроводов ни за счет бюджета, ни за счет собственных средств, поскольку это не предусмотрено законом. Сейчас объекты передаются в ведение ГУП "ТЭК СПб". Таким образом, запланированные в инвестпрограмме средства будут потрачены на обеспечение качественного и надежного теплоснабжения жителей Пушкина и Колпино", - подчеркивает предприятие.