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Теплоснабжение
2020-01-16T16:53+0300
https://ria.ru/20200116/1563504854.html
"ТЭК СПб" в 2020 году увеличит инвестпрограмму на 18%
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РИА Новости

"ТЭК СПб" в 2020 году увеличит инвестпрограмму на 18%

16:53 16.01.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. ГУП "ТЭК Санкт-Петербург" ("ТЭК СПб") увеличит инвестиции в обновление сетей и тепловых пунктов Санкт-Петербурга в текущем году на 18% по сравнению с предыдущим годом, направив на эти цели 10,6 миллиарда рублей, следует из сообщения предприятия.
"В 2020 году ТЭК поддержит тренд предыдущих лет и нарастит объем реконструкции объектов теплоэнергетической инфраструктуры. В обновление сетей и тепловых пунктов планируется вложить 10,6 миллиарда рублей – на 1,6 миллиарда рублей больше, чем в прошлом году", - сообщает "ТЭК СПб".
Уточняется, что главным источником финансирования в текущем году станут собственные средства компании, которых будет потрачено в 1,5 раза больше по сравнению с 2019 годом (4,6 миллиарда рублей) - 6,7 миллиарда, а бюджетные инвестиции составят 3,9 миллиарда рублей.
Как уточняет "ТЭК СПб", на эти средства в 2020 году будет реализована модернизация объектов Пушкинского и Колпинского районов теплоснабжения - самых проблемных для компании. Треть всех дефектов, которые происходят в зоне предприятия, приходятся именно на Пушкин и Колпино.
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"Из-за того, что котельные, ЦТП и более 550 километров сетей находились в аренде, предприятие не могло финансировать реконструкцию изношенных трубопроводов ни за счет бюджета, ни за счет собственных средств, поскольку это не предусмотрено законом. Сейчас объекты передаются в ведение ГУП "ТЭК СПб". Таким образом, запланированные в инвестпрограмме средства будут потрачены на обеспечение качественного и надежного теплоснабжения жителей Пушкина и Колпино", - подчеркивает предприятие.
ГУП "ТЭК СПб" - одна из ведущих теплоэнергетических компаний Северо-Запада России. Доля предприятия на петербургском рынке тепловой энергии составляет около 48%. Предприятие отапливает и снабжает горячей водой порядка 16 тысяч домов Санкт-Петербурга, в которых живет около 3 миллионов горожан.
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ТеплоснабжениеТЭК Санкт-Петербурга
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