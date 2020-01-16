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Медведев отметил, что правительство работало как одна команда
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РИА Новости

Медведев отметил, что правительство работало как одна команда

16:50 16.01.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ушедшее в отставку правительство работало как одна команда – команда единомышленников, на которых он опирался и которым доверяет.
Об отставке правительства в полном составе Медведев сообщил Путину в среду.
"Всё это время правительство работало как одна команда – команда единомышленников, на которых я опирался и которым доверяю", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
15 января, 16:54
Биография Дмитрия Медведева
0600024
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