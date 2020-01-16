Медведев отметил, что правительство работало как одна команда

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ушедшее в отставку правительство работало как одна команда – команда единомышленников, на которых он опирался и которым доверяет.
Об отставке правительства в полном составе Медведев сообщил Путину в среду.
"Всё это время правительство работало как одна команда – команда единомышленников, на которых я опирался и которым доверяю", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
15 января, 16:54Биография Дмитрия Медведева