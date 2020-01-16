Медведев поблагодарил членов правительства за работу

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев поблагодарил членов кабмина за работу, отметив, что удалось сделать многое.
Об отставке правительства в полном составе Медведев сообщил президенту РФ Владимиру Путину в среду.
"Благодарен всем членам правительства, аппарату правительства за ту большую работу, которую мы с вами вместе делали все эти годы. Это порой было очень непросто. Но мы находили решения, которые помогали нашей стране двигаться вперед, развиваться. Всегда действовали в интересах людей. И нам многое удалось. Большую роль здесь сыграл серьезный опыт и профессионализм членов правительства. Об этом говорил и президент нашей страны", - написал Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".