В Пермском крае проверят обстоятельства смерти младенца в больнице

"Сегодня в СМИ прошла информация о смерти конце декабря маленькой девочки в больнице города Добрянка. Соболезную родителям малышки. Как только ко мне поступила эта информация, я дала распоряжение специалистам Минздрава Пермского края тщательным образом проверить этот случай, руководителю лечебного учреждения активно содействовать Следственному комитету для объективного расследования причин", - пишет в соцсети Мелехова.