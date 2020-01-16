В Пермском крае проверят обстоятельства смерти младенца в больнице

УФА, 16 янв - РИА Новости. Минздрав Пермского края проверит случай гибели месячного ребенка в больнице, которому был поставлен диагноз ОРВИ, сообщила в своем Instagram министр здравоохранения региона Оксана Мелехова.
"Сегодня в СМИ прошла информация о смерти конце декабря маленькой девочки в больнице города Добрянка. Соболезную родителям малышки. Как только ко мне поступила эта информация, я дала распоряжение специалистам Минздрава Пермского края тщательным образом проверить этот случай, руководителю лечебного учреждения активно содействовать Следственному комитету для объективного расследования причин", - пишет в соцсети Мелехова.
В СУСК РФ по Пермскому краю сообщают, что следователи организовали проверку по факту смерти в Добрянской центральной районной больницы в декабре 2019 года месячного ребёнка, который был госпитализирован в медицинское учреждение с диагнозом остро-респираторная вирусная инфекция.
"В ходе доследственной проверки опрошены родители ребёнка, медицинские работники, оказывавшие помощь малолетнему пациенту, а также осуществляющие наблюдение матери в период беременности и родов, изъяты медицинские документы, назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза по оценке правильности оказания медицинской помощи ребёнку", - говорится в сообщении пермского следкома.
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