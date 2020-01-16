Путин обязал разработать формат голосования по поправкам в Конституцию

"Одна из задач, над которыми будет работать наша группа - каким образом провести это голосование, как сделать так, чтобы учесть мнение людей. Потому что, конечно, в первую очередь мы должны опираться на мнение жителей нашей страны. Этой задачей мы, в том числе, будем заниматься в рамках рабочей группы", - сказала Амельченкова РИА Новости.