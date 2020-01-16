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Путин обязал разработать формат голосования по поправкам в Конституцию
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РИА Новости

Путин обязал разработать формат голосования по поправкам в Конституцию

16:36 16.01.2020 (обновлено: 16:44 16.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит первую встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит первую встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин проводит первую встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с членам рабгруппы по изменениям в Конституцию поручил им разработать формат общероссийского голосования по внесению корректировок в Основной закон страны, сказала член рабгруппы, глава Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.
"Одна из задач, над которыми будет работать наша группа - каким образом провести это голосование, как сделать так, чтобы учесть мнение людей. Потому что, конечно, в первую очередь мы должны опираться на мнение жителей нашей страны. Этой задачей мы, в том числе, будем заниматься в рамках рабочей группы", - сказала Амельченкова РИА Новости.
Путин призвал выверять все до запятой в поправках в Конституцию РФ
Вчера, 14:54
Путин заявил, что в поправках нужно "выверять все до запятой"
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