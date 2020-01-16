Аксенов: новые требования избрания президента не нарушат права крымчан

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов уверен, что конституционные права жителей полуострова относительно 25-летнего срока жительства в России для возможности избираться президентом страны будут учтены.
Ранее президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию выступил с предложением, что кандидат в президенты должен не менее 25 лет жить на территории страны и никогда не иметь иностранного гражданства.
"(Спрашивают), не нарушит ли такое положение конституционное право крымчан быть избранными в органы государственной власти? Ведь мы вернулись в Россию менее 6 лет назад, а до этого были гражданами Украины. Во-первых, у нас есть действующий президент, и другого нам не надо... Во-вторых, абсолютно уверен, правовой выход из этой ситуации будет найден. Ущемления прав наших земляков никто не допустит", - сказал Аксенов РИА Новости.
Глава Крыма напомнил, что согласно действующей конституции, президентом РФ может быть избран гражданин России, постоянно проживающий в стране не менее 10 лет.