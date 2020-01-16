Аксенов: новые требования избрания президента не нарушат права крымчан

"(Спрашивают), не нарушит ли такое положение конституционное право крымчан быть избранными в органы государственной власти? Ведь мы вернулись в Россию менее 6 лет назад, а до этого были гражданами Украины. Во-первых, у нас есть действующий президент, и другого нам не надо... Во-вторых, абсолютно уверен, правовой выход из этой ситуации будет найден. Ущемления прав наших земляков никто не допустит", - сказал Аксенов РИА Новости.