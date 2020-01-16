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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-16T16:36+0300
https://ria.ru/20200116/1563503658.html
Аксенов: новые требования избрания президента не нарушат права крымчан
https://cdn24.img.ria.ru/images/155844/89/1558448902_0:0:2830:1592_1036x0_80_0_0_18b2ccf04dbe892636101aad9e41e5c9.jpg
РИА Новости

Аксенов: новые требования избрания президента не нарушат права крымчан

16:36 16.01.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов голосует на выборах в единый день голосования на избирательном участке в Симферополе
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов голосует на выборах в единый день голосования на избирательном участке в Симферополе
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов уверен, что конституционные права жителей полуострова относительно 25-летнего срока жительства в России для возможности избираться президентом страны будут учтены.
Ранее президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию выступил с предложением, что кандидат в президенты должен не менее 25 лет жить на территории страны и никогда не иметь иностранного гражданства.
"(Спрашивают), не нарушит ли такое положение конституционное право крымчан быть избранными в органы государственной власти? Ведь мы вернулись в Россию менее 6 лет назад, а до этого были гражданами Украины. Во-первых, у нас есть действующий президент, и другого нам не надо... Во-вторых, абсолютно уверен, правовой выход из этой ситуации будет найден. Ущемления прав наших земляков никто не допустит", - сказал Аксенов РИА Новости.
Глава Крыма напомнил, что согласно действующей конституции, президентом РФ может быть избран гражданин России, постоянно проживающий в стране не менее 10 лет.
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