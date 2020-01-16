В Госдуме поддержали отмену аудита небольших благотворительных фондов

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, внесенный правительством и позволяющий благотворительным фондам с годовым бюджетом до 3 миллионов рублей не проводить обязательный аудит.

На рассмотрение Госдумы документ планируется вынести 21 января, сообщили РИА Новости в комитете.

Сейчас любая некоммерческая организация, созданная в форме фонда, в том числе благотворительная, обязана проводить аудит независимо от годового оборота средств и состояния баланса, напоминал кабмин.

При этом проведение аудиторской проверки требует существенных затрат и являет собой значительное финансовое бремя для небольших некоммерческих организаций. В связи с этим существует необходимость установления нижней границы финансовых показателей, при которых обязательный аудит может фондом не проводиться, считает правительство.