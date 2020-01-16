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2020-01-16T16:29+0300
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В Госдуме поддержали отмену аудита небольших благотворительных фондов
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РИА Новости

В Госдуме поддержали отмену аудита небольших благотворительных фондов

16:29 16.01.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, внесенный правительством и позволяющий благотворительным фондам с годовым бюджетом до 3 миллионов рублей не проводить обязательный аудит.
На рассмотрение Госдумы документ планируется вынести 21 января, сообщили РИА Новости в комитете.
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Сейчас любая некоммерческая организация, созданная в форме фонда, в том числе благотворительная, обязана проводить аудит независимо от годового оборота средств и состояния баланса, напоминал кабмин.
При этом проведение аудиторской проверки требует существенных затрат и являет собой значительное финансовое бремя для небольших некоммерческих организаций. В связи с этим существует необходимость установления нижней границы финансовых показателей, при которых обязательный аудит может фондом не проводиться, считает правительство.
Законопроект предусматривает проведение обязательного аудита лишь если сумма стоимости имущества и объема денежных средств, поступивших в фонд (за исключением фонда, являющегося специализированной организацией управления целевым капиталом) в течение года, предшествовавшего отчетному, превышает 3 миллиона рублей.
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