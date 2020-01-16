Молдавия планирует масштабно отметить 75-летие Победы, заявил Додон

Президент сообщил, что в стране планируется капитальная реконструкция кишиневского Мемориала воинской славы "Вечность", кроме того, будет составлен перечень всех объектов воинской славы, нуждающихся в восстановлении. Планируется проведение тематических выставок, издание книг, организация фестиваля документального кино.

"Призвал всех граждан страны, политические силы и общественные организации вне зависимости от их предпочтений собраться вместе для проведения 9 мая единого Марша Победы в Кишиневе, где также состоится праздничный концерт и будет дан грандиозный салют", - отметил он.