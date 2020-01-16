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Молдавия планирует масштабно отметить 75-летие Победы, заявил Додон
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РИА Новости

Молдавия планирует масштабно отметить 75-летие Победы, заявил Додон

16:21 16.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон
Президент Молдавии Игорь Додон
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 16 янв - РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил в четверг, что в республике готовят масштабные мероприятия к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
"Провел первое заседание рабочей группы по организации и проведению мероприятий, приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Обсудили программу проведения масштабных мероприятий под патронатом главы государства", - написал Додон на своей странице в Facebook.
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Президент сообщил, что в стране планируется капитальная реконструкция кишиневского Мемориала воинской славы "Вечность", кроме того, будет составлен перечень всех объектов воинской славы, нуждающихся в восстановлении. Планируется проведение тематических выставок, издание книг, организация фестиваля документального кино.
"Призвал всех граждан страны, политические силы и общественные организации вне зависимости от их предпочтений собраться вместе для проведения 9 мая единого Марша Победы в Кишиневе, где также состоится праздничный концерт и будет дан грандиозный салют", - отметил он.
Сам Додон 9 мая по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина планирует присутствовать на торжественном мероприятии в российской столице. В юбилейном Параде Победы на Красной площади в Москве примет участие и парадный расчет из Молдавии.
Официальный сайт 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
12 декабря 2019, 12:43
Начал работу официальный сайт 75-летия Победы
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Игорь ДодонВладимир ПутинМолдавияРоссияВ мире
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