Талибан предложил США установить временное перемирие

По данным агентства, прекращение огня рассматривается как шаг на пути к достижению мирного соглашения в Афганистане, однако неясно, будет ли достаточно предложения Талибана для возобновления мирных переговоров с США.

Ранее представитель США по Афганистану Залмай Халилзад и делегация политического офиса талибов в Дохе по итогам восьми раундов переговоров согласовали проект договора о мире, который предусматривал прекращение огня, вывод из Афганистана иностранных войск и начало всеобщих межафганских переговоров о мире. Как ожидалось, переговоры между правительством и талибами будут проходить в Осло. Однако после серии терактов, совершенных талибами в Кабуле и ряде других городов, жертвами которых стали и американские военные, президент Дональд Трамп распорядился прекратить переговоры с "Талибаном" и отменить подписание соглашения.