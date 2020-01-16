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Талибан предложил США установить временное перемирие
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РИА Новости

Талибан предложил США установить временное перемирие

16:21 16.01.2020 (обновлено: 17:22 16.01.2020)
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© AP Photo / Mirwais KhanПоследователи течения Талибана Mahaaz-e-Dadullah
Последователи течения Талибана Mahaaz-e-Dadullah
© AP Photo / Mirwais Khan
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Представители радикального движения "Талибан" передали спецпредставителю США по Афганистану Залмаю Халилзаду документ с предложениями по установлению временного режима прекращения огня в Афганистане сроком от семи до десяти дней, сообщает агентство Regnum со ссылкой на представителей Талибана.
Документ был передан спецпредставителю США в среду в Катаре.
По данным агентства, прекращение огня рассматривается как шаг на пути к достижению мирного соглашения в Афганистане, однако неясно, будет ли достаточно предложения Талибана для возобновления мирных переговоров с США.
Ранее представитель США по Афганистану Залмай Халилзад и делегация политического офиса талибов в Дохе по итогам восьми раундов переговоров согласовали проект договора о мире, который предусматривал прекращение огня, вывод из Афганистана иностранных войск и начало всеобщих межафганских переговоров о мире. Как ожидалось, переговоры между правительством и талибами будут проходить в Осло. Однако после серии терактов, совершенных талибами в Кабуле и ряде других городов, жертвами которых стали и американские военные, президент Дональд Трамп распорядился прекратить переговоры с "Талибаном" и отменить подписание соглашения.
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Залмай ХалилзадАфганистанТалибанСШАВ мире
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