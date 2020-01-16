Росавиация расследует инцидент с посадкой SSJ100 в Домодедово

Источник в экстренных службах ранее сообщил РИА Новости, что самолет российской авиакомпании "ИрАэро" Сабетта – Москва сел на недействующую ВПП вблизи аэродрома "Домодедово", пострадавших нет.

"Росавиация приступила к расследованию серьезного инцидента, связанного с посадкой в аэропорту "Домодедово" самолёта RRJ-95LR-100 авиакомпании "ИрАэро" (рейс РД 4284, Сабетта – "Домодедово") в соответствии с правилами расследования авиационных происшествий и авиационных инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации", - сказали в пресс-службе.