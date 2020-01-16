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Росавиация расследует инцидент с посадкой SSJ100 в Домодедово
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РИА Новости

Росавиация расследует инцидент с посадкой SSJ100 в Домодедово

16:18 16.01.2020 (обновлено: 16:26 16.01.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРабочие на территории строительства взлетной полосы нового сегмента терминала аэропорта "Домодедово"
Рабочие на территории строительства взлетной полосы нового сегмента терминала аэропорта Домодедово
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Росавиация приступила к расследованию серьезного инцидента, связанного с посадкой самолета российской авиакомпании "ИрАэро" SSJ100 на недостроенную полосу рядом с московским аэропортом "Домодедово", сообщили РИА Новости в Росавиации.
Источник в экстренных службах ранее сообщил РИА Новости, что самолет российской авиакомпании "ИрАэро" Сабетта – Москва сел на недействующую ВПП вблизи аэродрома "Домодедово", пострадавших нет.
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"Росавиация приступила к расследованию серьезного инцидента, связанного с посадкой в аэропорту "Домодедово" самолёта RRJ-95LR-100 авиакомпании "ИрАэро" (рейс РД 4284, Сабетта – "Домодедово") в соответствии с правилами расследования авиационных происшествий и авиационных инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации", - сказали в пресс-службе.
"По предварительным данным воздушное судно повреждений не имеет, пострадавших нет", - добавили там.
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Sukhoi SuperjetРосавиацияДомодедово (аэропорт)Происшествия
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