Росавиация расследует инцидент с посадкой SSJ100 в Домодедово

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Росавиация приступила к расследованию серьезного инцидента, связанного с посадкой самолета российской авиакомпании "ИрАэро" SSJ100 на недостроенную полосу рядом с московским аэропортом "Домодедово", сообщили РИА Новости в Росавиации.
Источник в экстренных службах ранее сообщил РИА Новости, что самолет российской авиакомпании "ИрАэро" Сабетта – Москва сел на недействующую ВПП вблизи аэродрома "Домодедово", пострадавших нет.
8 января, 07:32Крупные авиакатастрофы в мире в 2017-2020 годах
"Росавиация приступила к расследованию серьезного инцидента, связанного с посадкой в аэропорту "Домодедово" самолёта RRJ-95LR-100 авиакомпании "ИрАэро" (рейс РД 4284, Сабетта – "Домодедово") в соответствии с правилами расследования авиационных происшествий и авиационных инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации", - сказали в пресс-службе.
"По предварительным данным воздушное судно повреждений не имеет, пострадавших нет", - добавили там.