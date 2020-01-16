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Новости Подмосковья
2020-01-16T16:18+0300
https://ria.ru/20200116/1563502658.html
Более 60 застройщиков в МО перешли на новую схему строительства жилья
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РИА Новости

Более 60 застройщиков в МО перешли на новую схему строительства жилья

16:18 16.01.2020
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© РИА Новости / Виталий ТимкивСтроительство многоэтажного дома
Строительство многоэтажного дома
© РИА Новости / Виталий Тимкив
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Подмосковные строительные компании перешли на новую схему финансирования – теперь эскроу-счета используют не только крупные застройщики, но и небольшие. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства жилищной политики Подмосковья.
В России с 1 июля 2019 года изменились правила долевого строительства. С тех пор продажи жилья должны происходить с использованием эскроу-счетов. Это сделано для того, чтобы финансовые средства дольщиков хранились на банковских счетах, а компании получали деньги только после сдачи объекта. Таким образом граждане получат квартиры в срок и избегут проблем с долгостроем.
В настоящее время в Московской области новая система действует в 67 компаниях. Купить квартиру с использованием эскроу-счета можно в 241 проекте.
По словам министра жилищной политики региона Инны Федотовой, в области весь год работал штаб с участием застройщиков и представителей органов исполнительной власти. Вместе с ним действовала рабочая группа сотрудников банков и застройщиков в целях оперативного рассмотрения спорных вопросов о проектном финансировании.
"Было организовано более 50 встреч с участниками рынка, где мы рассмотрели каждый реализуемый в Подмосковье строительный проект", – рассказала Инна Федотова.
Стоит отметить, что не все жилые комплексы в Московской области используют эскроу-счета. По закону, застройщики, дома которых были построены на 30% и больше к 1 июля 2019 года, имели право не переходить на новую схему.
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