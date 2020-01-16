Более 60 застройщиков в МО перешли на новую схему строительства жилья

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Подмосковные строительные компании перешли на новую схему финансирования – теперь эскроу-счета используют не только крупные застройщики, но и небольшие. Об этом сообщил телеканал Подмосковные строительные компании перешли на новую схему финансирования – теперь эскроу-счета используют не только крупные застройщики, но и небольшие. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства жилищной политики Подмосковья.

В России с 1 июля 2019 года изменились правила долевого строительства. С тех пор продажи жилья должны происходить с использованием эскроу-счетов. Это сделано для того, чтобы финансовые средства дольщиков хранились на банковских счетах, а компании получали деньги только после сдачи объекта. Таким образом граждане получат квартиры в срок и избегут проблем с долгостроем.

В настоящее время в Московской области новая система действует в 67 компаниях. Купить квартиру с использованием эскроу-счета можно в 241 проекте.

По словам министра жилищной политики региона Инны Федотовой, в области весь год работал штаб с участием застройщиков и представителей органов исполнительной власти. Вместе с ним действовала рабочая группа сотрудников банков и застройщиков в целях оперативного рассмотрения спорных вопросов о проектном финансировании.

"Было организовано более 50 встреч с участниками рынка, где мы рассмотрели каждый реализуемый в Подмосковье строительный проект", – рассказала Инна Федотова.