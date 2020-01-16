Путин ожидает быстрой работы над поправками в Конституцию

"Президент обозначил, что он ожидает, что работа закончится достаточно быстро. Месяц, вроде как, он сказал. Я думаю, что подробнее мы будем говорить дальше с участниками рабочей группы. Ожидается достаточно быстрая, оперативная работа", - сказала Цунаева.