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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-16T16:24+0300
https://ria.ru/20200116/1563502490.html
Путин ожидает быстрой работы над поправками в Конституцию
https://cdn22.img.ria.ru/images/156350/22/1563502286_0:292:3121:2048_1036x0_80_0_0_af777aec8cb7d763c6b2a5b3858929cc.jpg
РИА Новости

Путин ожидает быстрой работы над поправками в Конституцию

16:15 16.01.2020 (обновлено: 16:24 16.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит первую встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит первую встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин проводит первую встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на рабочей группе по внесению изменений в Конституцию РФ заявил, что ожидает от ее участников быстрой работы над поправками, около месяца, сказала РИА Новости член рабгруппы, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Цунаева.
"Президент обозначил, что он ожидает, что работа закончится достаточно быстро. Месяц, вроде как, он сказал. Я думаю, что подробнее мы будем говорить дальше с участниками рабочей группы. Ожидается достаточно быстрая, оперативная работа", - сказала Цунаева.
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Послание президента России Федеральному собраниюКонституция РФВладимир ПутинПолитика
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