Путин ожидает быстрой работы над поправками в Конституцию

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на рабочей группе по внесению изменений в Конституцию РФ заявил, что ожидает от ее участников быстрой работы над поправками, около месяца, сказала РИА Новости член рабгруппы, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Цунаева.
"Президент обозначил, что он ожидает, что работа закончится достаточно быстро. Месяц, вроде как, он сказал. Я думаю, что подробнее мы будем говорить дальше с участниками рабочей группы. Ожидается достаточно быстрая, оперативная работа", - сказала Цунаева.