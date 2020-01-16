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NI объяснил преимущество российских пистолетов
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РИА Новости

NI объяснил преимущество российских пистолетов

16:15 16.01.2020 (обновлено: 17:05 16.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПистолет
Пистолет
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Американский журнал National Interest назвал надежность и простоту в использовании главными преимуществами российских пистолетов.
В качестве примеров издание рассматривает пистолеты Ярыгина, Макарова и Тульский Токарева.
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Как отмечается в статье, ТТ, как и большинство видов советского стрелкового оружия, был предельно прост в использовании и надежен, однако из-за отсутствия отдельного предохранителя оставалась вероятность произвольного выстрела. Пистолет экспортировали в Венгрию, Польшу, Югославию, Китай и Северную Корею. Пистолет Макарова, подчеркивает издание, создавался на основе немецкого Вальтера, из-за чего напоминает знаменитый пистолет Джеймса Бонда. ПМ имел преимущество перед ТТ, заключавшееся в компактности, которая достигалась за счет более короткого ствола оружия.
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Наиболее современным российским пистолетом издание называет пистолет Ярыгина, который сумел сохранить преимущества предшественников и избавиться от их недостатков.
В статье указывается, что российские пистолеты могут уступать американским с точки зрения удобства, однако они могут работать в экстремальных условиях, поскольку создавались для использования в военное время.
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пистолет ЯрыгинаРоссияСШАБезопасность
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