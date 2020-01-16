NI объяснил преимущество российских пистолетов

Как отмечается в статье, ТТ, как и большинство видов советского стрелкового оружия, был предельно прост в использовании и надежен, однако из-за отсутствия отдельного предохранителя оставалась вероятность произвольного выстрела. Пистолет экспортировали в Венгрию, Польшу, Югославию, Китай и Северную Корею. Пистолет Макарова, подчеркивает издание, создавался на основе немецкого Вальтера, из-за чего напоминает знаменитый пистолет Джеймса Бонда. ПМ имел преимущество перед ТТ, заключавшееся в компактности, которая достигалась за счет более короткого ствола оружия.